Bayraktar TB2, 400 bin uçuş saatini başarıyla tamamladı

Türkiye'nin ilk milli ve özgün SİHA'sı (Silahlı İnsansız Hava Aracı) Bayraktar TB2, 400 bin uçuş saatini başarıyla tamamlayarak Türk havacılık tarihinde yeni bir rekora imza attı.

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Bayraktar TB2, önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı. Bayraktar TB2 SİHA Sistemi, Türk havacılık tarihinde ilklere imza atarken, 400 bin uçuş saatini başarıyla tamamlayarak gökyüzünde en uzun süre görev yapan milli hava aracı oldu.

Baykar tarafından geliştirilen, teknik özellikleri ve katıldığı operasyonlar değerlendirildiğinde kendi sınıfında dünyanın en iyisi olan milli SİHA Bayraktar TB2, 2014 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girdi.

2015'te silahlandırılan insansız hava aracı şu anda TSK, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve MİT tarafından operasyonel olarak kullanılıyor.

Bayraktar TB2 SİHA, güvenlik güçleri tarafından 2014'ten beri yurt içi ve yurt dışında terörle mücadelede etkin olarak görev yapıyor.

- BAYRAKTAR TB2 SİHA'LAR İLE İHRACAT SÖZLEŞMESİ İMZALAN ÜLKE SAYISI 13'E ULAŞTI

Verilen bilgiye göre, Türkiye'nin dünyaya ihraç ettiği ilk SİHA sistemi olan Bayraktar TB2'ler, dünya havacılık ve savunma sektörü tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Bayraktar TB2 SİHA'lar ile ihracat sözleşmesi imzalan ülke sayısı 13'e ulaşırken, halen Türkiye, Ukrayna, Katar, Azerbaycan ve teslimat yapılan ülkelerin envanterinde toplam 257 Bayraktar TB2 SİHA görev yapmaya devam ediyor.

Türk havacılık tarihinde ilklere imza atan Bayraktar TB2 SİHA'lar, önümüzdeki yıl Polonya semalarında da uçacak. Böylece Türkiye ilk defa NATO ve Avrupa Birliği (AB) üyesi bir ülkeye yüksek teknoloji içeren SİHA ihraç etmiş olacak.

- BAYKAR 2021'DE GELİRLERİNİN YÜZDE 80'DEN FAZLASINI YİNE İHRACATTAN ELDE ETTİ

Geçtiğimiz yıl Baykar'ın gelirlerinin büyük kısmı yurt dışına yapılan ihracattan elde edilirken, ilk milli İHA ihracatını 2012'de gerçekleştiren Baykar, 2020 yılında 360 milyon dolarlık SİHA sistemi ihracatıyla savunma sanayii gibi stratejik bir alanda büyük bir başarıya imza attı.

Baykar, 2021'de de gelirlerinin yüzde 80'den fazlasını yine ihracattan elde ederken, Milli SİHA'lara ilgi duyan birçok ülke ile görüşmeler devam ediyor.

2000'li yılların başından itibaren insansız hava araçları alanında en büyük katma değer olan yazılım ve donanım sistemlerini Türk mühendislerinden oluşan ekibiyle milli ve özgün olarak geliştiren Baykar, 13 farklı disiplindeki mühendislik gücüyle alanında dünyanın lider teknoloji firmalarından biri olarak gösteriliyor.

Tüm kritik aksamı, tasarım ve yazılımları Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA'lar dünyada rekor sayılacak düzeyde yüzde 93'lük bir yerli sanayi katılımıyla İstanbul'da bulunan Özdemir Bayraktar Milli İHA Ar-Ge ve Üretim Kampüsü'nde üretiliyor.