Başörtülülere küstah sözler kullanan 'Ahlaksız' kadın Yeşim Meltem Şişli'nin açığa alınmadığı, maaşının tam ödendiği ortaya çıktı

İSMEK'te başörtülü kadın çalışanlara hakaret eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından açığa alındığı açıklanan Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli ile ilgili rapor tamamlandı.



İSMEK’te başörtülü kadın çalışanlara “Kapalısınız, toplu taşımalarda ter içinde kalırsınız, kokarsınız” diyerek hakaret ettiği için 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından açığa alındığı açıklanan Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli ile ilgili rapor tamamlandı.

VEKALETEN ATAMA VAR AMA...

İBB Temel Haklar Komisyonu tarafından hazırlanan raporu okuyan Komisyon Başkanı Kadir Çakır, İmamoğlu tarafından kamuoyuna yapılan ‘açığa alındı’ şeklindeki açıklamaların doğru olmadığını söyledi. Şişli’nin açığa alınmadığını ve görevini vekaleten bir başka genel sekreter yardımcısı tarafından yürütüldüğünü kaydeden Çakır, “Yeşim Meltem Şişli’nin maaşının tam olarak kendisine ödendiği öğrenilmiştir” dedi.