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16 Nisan 2024 Salı 18:12:00 - Güncelleme:16 Nisan 2024 Salı 18:12:00

Başkan Erdoğan'ın ziyareti öncesi Türkiye ile ABD arasında kritik temas

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar, ABD Dışişleri Bakanlığı İdari İşler Müsteşarı ve Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'ye düzenleyeceği resmi ziyaretin hazırlıkları ele alındı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Akçapar ile Bass arasındaki görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'ye düzenleyeceği resmi ziyaretin hazırlıkları ele alındı.

Hazırlıklar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'ın talimatları doğrultusunda gözden geçirildi.

7-8 Mart'ta düzenlenen 7. Türkiye-ABD Stratejik Mekanizma Toplantısı'nda mutabık kalınan hususların takibinin yapıldığı görüşmede, geçen yıl 30 milyar dolar civarında gerçekleşen ticaret hacmi ile ekonomik ilişkilerin 100 milyar dolar ticaret hedefi doğrultusunda artırılmasına yönelik adımlar değerlendirildi.

Görüşmede, savunma sanayi başta olmak üzere ikili ticaret, yatırımlar, enerji ve yeni teknoloji gibi tüm ekonomik alanlardaki işbirliği imkanlarının değerlendirilmesi konusunda mutabık kalındı.

Terör örgütleri PKK/YPG ve FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin beklentilerinin ABD tarafına bir kez daha iletildiği görüşmede bölgesel gelişmeler de etraflıca değerlendirildi.

Görüşmede, bölgede oluşan gerilimin tırmandırılmaması gerektiği, Orta Doğu'da barış ve huzuru tesis etmek için öncelikle Gazze'de acil ve kalıcı ateşkesin sağlanması ve uluslararası parametrelere uygun biçimde iki devletli çözüm için harekete geçilmesi konusunda Türkiye'nin beklentisi dile getirildi.

Türkiye'nin Ukrayna-Rusya Savaşı'nın adil ve kalıcı diplomatik çözüme ulaştırılması konusundaki görüşlerinin aktarıldığı görüşmede, Suriye meselesi de ayrıntılı şekilde ele alındı.

NATO'nun Washington Zirvesi'nin hazırlıklarının da ele alındığı görüşmede Türk tarafı, özellikle müttefikler arasındaki savunma sanayi kısıtlamalarının tüm ülkeler arasında kaldırılması gerektiğini vurguladı.

Etiketler : TÜRKİYE ABD GÖRÜŞME
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