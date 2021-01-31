Gözler bu toplantıda! Kısıtlamalar kalkacak mı?

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31 Ocak 2021 Pazar 14:55:00 - Güncelleme:31 Ocak 2021 Pazar 14:55:00

Başkan Erdoğan'ın masasındaki yeni önlemler! Kısıtlamalar kalkacak mı?

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın toplanıyor. Kabine toplantısında lokanta restoran ve kafelerin açılması, sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması gibi konular ele alınacak. Masadaki en önemli gündem maddelerinden birisi de fahiş fiyatlar olacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplantısı yarın toplanıyor. Toplantıda fahiş fiyatlarla mücadele masaya yatırılacak. Koronavirüs tedbirleri kapsamında faaliyetine ara verilen işletmelerin durumu ve sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması gibi konular da ele alınacak.

Kabine toplantısına Kovid-19'la gelinen mücadele ele alınacak. Toplantıda gündemin önemli başlıkları değerlendirilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca devam eden aşılama sürecine ilişkin bilgileri sunacak. Çin'den tedarik edilen koronavirüs aşılarının test süreci hakkında detayları anlatacak.

KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ KALDIRILACAK MI?

Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başlıkları arasında yer alacak. Bakan Koca, vaka sayıları ile birlikte olası tedbirleri gevşetme senaryolarını Kabine üyeleri ile paylaşacak.

FAHİŞ FİYATLARLA MÜCADELE

Toplantının bir diğer gündem başlığı gıda ürünlerine uygulanan fahiş fiyatlar. Hazine ve Maliye Bakanı Gıda Komitesinin aldığı kararlara ilişkin sunum yapılacak. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de alınacak önlemleri anlatacak.

DOĞU AKDENİZ VE SONDAJ ÇALIŞMALARI MASADA

Kabinede Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve devam eden sondaj çalışmaları da ele alınacak. Terörle mücadele başlığında gözler İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a çevrilecek. Akar Karabağ'da göreve başlayan barış gücüne ilişkin bilgileri de devletin zirvesine aktaracak.

AB VE ABD İLİŞKİLERİ DEĞERLENDİRİLECEK

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Türkiye'nin diplomasi trafiğini özetleyecek. Avrupa Birliği ve ABD ile başlatılan yeni süreç de masaya yatırılacak.

Etiketler : cumhurbaşkanlığı kabinesi kabine toplantı başkan erdoğan
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