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07 Ocak 2021 Perşembe 23:16:00 - Güncelleme:07 Ocak 2021 Perşembe 23:16:00

Başkan Erdoğan'dan Türksat 5A paylaşımı

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Başkan Erdoğan, "Türksat 5A uzaydan bizlere ilk selamını inşallah yarın verecek. Hayırlı uğurlu olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yarın sabah 04.28 itibarıyla hizmet vereceği yörüngesine fırlatılacak olan, Türkiye'nin beşinci nesil haberleşme uydusu Türksat 5A'ya ilişkin paylaşımda bulundu.

Başkan Erdoğan paylaşımında, "Türksat 5A uzaydan bizlere ilk selamını inşallah yarın verecek. Hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

Etiketler : başkan erdoğan twitter tüksat 5a
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