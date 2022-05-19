Başkan Erdoğan'dan taziye mesajı

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19 Mayıs 2022 Perşembe 20:07:00 - Güncelleme:19 Mayıs 2022 Perşembe 20:07:00

Başkan Erdoğan'dan şehit asker Şenel'in ailesine başsağlığı mesajı

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı harekat bölgesinde şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Haydar Şenel'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı harekat bölgesinde teröristlerce gerçekleştirilen havan saldırısı sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Haydar Şenel'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Etiketler : şehit zeytin dalı harekat bölgesi erdoğan
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