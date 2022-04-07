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Başkan Erdoğan'dan Öğretmenlik Meslek Kanunu açıklaması
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07 Nisan 2022 Perşembe 21:23:00 - Güncelleme:07 Nisan 2022 Perşembe 21:23:00

Başkan Erdoğan'dan Öğretmenlik Meslek Kanunu açıklaması

Kaynak: TRT Haber

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Avrupa'da son 20 yılda öğretmen maaşlarını en çok iyileştiren ülkeyiz. Öğretmenlik Meslek Kanunu ile öğretmenlerimizin özlük haklarına katkı sağladık" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'deki iftarda öğretmenler ve eğitim yöneticileri ile bir araya geldi.

Burada öğretmenlere hitap eden Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Salgın sürecinde zorlu bir dönemi geride bıraktık. Okullarımızı açık tutmayı sürdüreceğiz. Görevdeki öğretmenlerin yüze 75'i bizim dönemimizde atandı. Öğretmenlerimizin hakkını ödeyemeyeceğimizin farkındayız. Avrupa'da son 20 yılda öğretmen maaşlarını en çok iyileştiren ülkeyiz. Öğretmenlik Meslek Kanunu ile öğretmenlerimizin özlük haklarına katkı sağladık.

Öğretmen başına düşen öğrenci sayısında OECD ortalamasını yakaladık.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : başkan erdoğan meslek kanunu öğretmen
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