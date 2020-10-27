'Kahramanlarımızı tebrik ediyorum'

Başkan Erdoğan, 'Hatay'da gerçekleştirdikleri başarılı terörle mücadele operasyonu nedeniyle kahraman güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum' açıklamasını yaptı.



Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen patlamanın ardından güvenlik güçlerinin operasyonuyla 2 terörist etkisiz hale getirildi.



Hatay İskenderun'daki patlamanın nedeni belli oldu... 2 Terörist de etkisiz hale getirildi

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından başarılı operasyonla ilgili açıklama yaptı.

Başkan Erdoğan, "Hatay’da gerçekleştirdikleri başarılı terörle mücadele operasyonu nedeniyle kahraman güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum" dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Hatay’da gerçekleştirdikleri başarılı terörle mücadele operasyonu nedeniyle kahraman güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum. Tüm Hataylı kardeşlerime geçmiş olsun temennilerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi her türlü saldırıdan, felaketten, hain emellerden korusun

Türkiye artık bu tür saldırılarla dizayn edilebilen, yönlendirilen, meşgul edilen bir ülke değildir. Allah’ın izni, güvenlik güçlerimizin gayretiyle hem sınırlarımız içerisinde hem de sınırlarımızın ötesinde terörle ve destekçileriyle mücadelemizi sürdüreceğiz"