  • BIST
    1144.45
  • Dolar
    8,0937
  • Euro
    9,5652
  • Altın
    494,9270
İstanbul
15 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türk müziği çocuk şarkıları beste yarışması
'Kahramanlarımızı tebrik ediyorum'
Avrupa'da virüsün çok çok gerisindeyiz
Osman Durmuş hayatını kaybetti
İslam dünyası tek ses tek yürek oldu
Hatay İskenderun'daki patlamanın nedeni belli oldu... 2 Terörist de etkisiz hale getirildi
Avrupa'da sistem çöktü
NASA Ay'da su bulduğunu açıkladı
Şentop'tan 'Boykot' çağrısına destek
Bakan Koca 26 Ekim tablosunu paylaştı
Başkan Erdoğan ve Ersin Tatar'dan önemli açıklamalar
Bakan Koca İstanbulluları uyardı
Haydut Ermenistan'dan bir yalan daha
Macron 3 dilde boykotu durdurun diye yalvardı
Doğalgazdan sonra altında da müjde gelebilir
Karantina bitimine 3 saat kala dışarı çıkınca yurda yerleştirildiler
Fransa'dan korkutan açıklama: Günlük 100 bin vaka
Açık açık söyledi: Fransız şirketler için kötü haber
Başkan Erdoğan: Sakın Fransız markaları satın almayın
Kalın: Karabağ, özgürlüğüne kavuşacak
Ana vatandan ata vatana hoş geldiniz
Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu: Çok sayıda asker hayatını kaybetti
Katar'ın F-35 hamlesi İsrail'i panikletti: ABD çıkarlarını kollar
Bakan Selçuk: Lütfen olumlu bir dil kullanın
27 Ekim 2020 Salı 00:20:00 - Güncelleme:27 Ekim 2020 Salı 00:21:00

Başkan Erdoğan'dan Hatay tebriği: Kahramanlarımızı tebrik ediyorum

ABONE OL

Hatay'da iki teröristi etkisiz hale getiren güvenlik güçlerimize Başkan Erdoğan'dan tebrik açıklaması geldi.

Başkan Erdoğan, 'Hatay'da gerçekleştirdikleri başarılı terörle mücadele operasyonu nedeniyle kahraman güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum' açıklamasını yaptı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen patlamanın ardından güvenlik güçlerinin operasyonuyla 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Hatay İskenderun'daki patlamanın nedeni belli oldu... 2 Terörist de etkisiz hale getirildi

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından başarılı operasyonla ilgili açıklama yaptı.

Başkan Erdoğan, "Hatay’da gerçekleştirdikleri başarılı terörle mücadele operasyonu nedeniyle kahraman güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum" dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Hatay’da gerçekleştirdikleri başarılı terörle mücadele operasyonu nedeniyle kahraman güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum. Tüm Hataylı kardeşlerime geçmiş olsun temennilerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi her türlü saldırıdan, felaketten, hain emellerden korusun

Türkiye artık bu tür saldırılarla dizayn edilebilen, yönlendirilen, meşgul edilen bir ülke değildir. Allah’ın izni, güvenlik güçlerimizin gayretiyle hem sınırlarımız içerisinde hem de sınırlarımızın ötesinde terörle ve destekçileriyle mücadelemizi sürdüreceğiz"

Etiketler : başkan erdoğan hatay patlama terörist iskenderun tebrik
'Kahramanlarımızı tebrik ediyorum'
Avrupa'da virüsün çok çok gerisindeyiz
İslam dünyası tek ses tek yürek oldu
Avrupa'da sistem çöktü
Bakan Koca 26 Ekim tablosunu paylaştı
Başkan Erdoğan ve Ersin Tatar'dan önemli açıklamalar
Bakan Koca İstanbulluları uyardı
Osman Durmuş hayatını kaybetti
Haydut Ermenistan'dan bir yalan daha
Hatay İskenderun'daki patlamanın nedeni belli oldu... 2 Terörist de etkisiz hale getirildi
Macron 3 dilde boykotu durdurun diye yalvardı
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11

EN ÇOK OKUNAN HABERLER