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26 Ekim 2020 Pazartesi 21:37:00 - Güncelleme:26 Ekim 2020 Pazartesi 23:52:00

Hatay İskenderun'daki patlamanın nedeni belli oldu... 2 Terörist de etkisiz hale getirildi

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Hatay'ın İskenderun ilçe merkezinde nedeni henüz belirlenemeyen bir patlama meydana geldi, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, şüphelenilen terörist etkisiz hale getirildiği sırada patlama meydana geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör saldırıyla ilgili iki teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Hatay'ın İskenderun ilçesi Fener Caddesi'nde bir patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Cadde, araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Olayda can kaybı yaşanmadı.

OLAY

İskenderun ilçesinde polis ekipleri Payas'ta uygulama noktasına saldırı girişiminde bulunan teröristlerin bulunduğu otomobili takibe aldı.

Otomobilde bulunan 2 terörist ile polis ekipleri arasında çatışma çıktı. Çatışma sırasında patlama meydana geldi.

VALİ DOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Hatay Valisi Rahmi Doğan twitter hesabından patlamayla ilgili açıklamada bulundu.

Vali Doğan, "Güvenlik birimlerimizin Payas kontrol noktasında şüphelendiği 2 teröristten biri takip sonucunda İskenderun da etkisiz hale getirilmiş ve bu esnada bir patlama meydana gelmiştir. Herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır.

Operasyon devam etmektedir. kamuoyu bilgilendirilecektir." açıklamalarında bulundu.

BAKAN SOYLU: HİKAYESİNİ ANLATACAĞIZ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabı twitter'dan Hatay'daki patlamayla ilgili paylaşımda bulundu.

Bakan Soylu paylaşımında, "Aferin kahramanlarımıza. İkisi de elde. Hikayesini anlatacağız." ifadelerini kullandı.

OLAY YERİNDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 2 teröristten birinin etkisiz hale getirildiği ve ardından patlamanın yaşandığı bölgede güvenlik güçlerinin aldığı geniş çaplı önlemler devam ediyor.

Fener Caddesi'nde meydana gelen patlamanın ardından bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ölen veya yaralanın olmadığı olayda, çevredeki bazı araçlar ile iş yerleri hasar gördü.

Bölgede geniş çaplı güvenlik önlemlerini sürdüren ve vatandaşların emniyeti için yoğun çaba sarf eden güvenlik güçleri, caddenin giriş çıkışlarını araç ve yaya trafiğine kapattı.

HATAY VALİSİ DOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Hatay Valisi Rahmi Doğan, "Bugün itibarıyla Amanoslar'da PKK terör örgütü imha edilmiştir ve herhangi bir PKK terör örgütü birimi de kalmamıştır." açıklamalarında bulundu.

Etiketler : hatay iskenderun patlama son dakika
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Hatay İskenderun'daki patlamanın nedeni belli oldu... 2 Terörist de etkisiz hale getirildi
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