07 Ekim 2021 Perşembe 22:00:00 - Güncelleme:07 Ekim 2021 Perşembe 22:00:00
Başkan Erdoğan'dan duygulandıran paylaşım
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, annesi Tenzile Erdoğan'ın ölüm yıl dönümünde yaptığı paylaşımla duygulandırdı.
Başkan Erdoğan, 7 ekim 2011'de hayatını kaybeden annesi Tenzile Erdoğan'ın ölüm yıl dönümünde duygulandıran bir paylaşımda bulundu.
Başkan Erdoğan, annesiyle birlikte olan fotoğrafını "Annem..." notuyla paylaştı.
Annem... pic.twitter.com/cQOgWSjXR7— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 7, 2021
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