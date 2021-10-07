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07 Ekim 2021 Perşembe 22:00:00 - Güncelleme:07 Ekim 2021 Perşembe 22:00:00

Başkan Erdoğan'dan duygulandıran paylaşım

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, annesi Tenzile Erdoğan'ın ölüm yıl dönümünde yaptığı paylaşımla duygulandırdı.

Başkan Erdoğan, 7 ekim 2011'de hayatını kaybeden annesi Tenzile Erdoğan'ın ölüm yıl dönümünde duygulandıran bir paylaşımda bulundu.

Başkan Erdoğan, annesiyle birlikte olan fotoğrafını "Annem..." notuyla paylaştı.

Etiketler : Başkan Erdoğan Tenzile Erdoğan 7 ekim
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