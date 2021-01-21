Başkan'dan CHP'ye: Hala 3 maymunu oynamayı sürdürüyor

Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na canlı bağlantıyla katılan Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.



AA'da yer alan habere göre; Erdoğan, yaptığı konuşmada, "Toplamda 42 il kongremizi tamamladık. Önümüzdeki hafta inşallah 10 il kongremizi daha gerçekleştireceğiz. Şubat ayı sonunda il kongrelerimizin hepsini bitirmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Dağıtarak, kırarak, dökerek, bölerek değil, toparlayarak, birleştirerek, bütünleştirerek, kucaklayarak işe başlamazsak hedeflerimize ulaşamayız." diyen Erdoğan, "Biz önce kendi içimizdeki arkadaşlarımızın gönüllerini kazanamazsak milletimizin gönlüne hiç giremeyiz." şeklinde konuştu.

"2023 seçimlerinden hem Cumhurbaşkanlığı'nda hem Meclis'te zaferle çıkacağız"

Başkan Erdoğan, "Dünyanın ve ülkemizin içinden geçtiği tarihi süreçte kritik öneme sahip 2023 seçimlerinden Cumhur İttifakı'yla birlikte hem Cumhurbaşkanlığı'nda hem Meclis'te zaferle çıkacağız." dedi.

"AK Parti, milletimiz tarafından kurulan, sahibi de milletimizin bizatihi kendisi olan bir partidir." diyen Erdoğan, "AK Parti olarak 2023 seçimlerine güçlü bir teşkilatla, güçlü bir vizyonla, güçlü bir çalışmayla hazırlanmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, "Önce kendi kadrolarımızı, ardından üyelerimizin tamamını, onlarla birlikte de tüm toplumu kucaklayacak bir parti faaliyeti ortaya koyacağız." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "AK Parti, İçişleri Bakanlığına verilen alelade bir dilekçe ile kurulmuş, sadece bir isim, amblem ve binadan ibaret bir parti değildir. AK Parti, milletimiz tarafından kurulan ve sahibi de milletimizin bizatihi kendisi olan bir siyasi partidir. Burası siyasi, sosyal veya ekonomik kariyer kurumu değil, hizmet ocağıdır." dedi.

"CHP CENAHI HALA 3 MAYMUNU OYNAMAYI SÜRDÜRÜYOR"



Erdoğan, "(Taciz iddiaları) Bu skandalların ortaya çıkmasının üzerinden 2 ay geçmiş olmasına rağmen CHP cenahı hala 3 maymunu oynamayı sürdürüyor." ifadesini kullandı.

"Türk Silahlı Kuvvetlerinin önce değerli komutanlarını hedef almışlardı" diyen Erdoğan, "Şimdi astsubayları ve uzman çavuşları da menzile aldıklarına göre muvazeneyi iyice kaybettiler." şeklinde konuştu.

"BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE'NİN İNŞASINI TAMAMLAYANA KADAR DURMAYACAĞIZ"



Başkan Erdoğan, "Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını tamamlayana kadar durmayacağız, duraksamayacağız." dedi.

"Geçtiğimiz yılı, salgının gölgesinde geçirmiş olmamıza rağmen yatırımlarda ve bütçe uygulamalarında oldukça iyi sonuçlarla kapattık." ifadesini kullanan Erdoğan, "İnşallah 2021 yılında çok daha büyük bir atılım gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Temel hizmet altyapılarından savunma sanayisine kadar her alanda hedeflerimizi hayata geçirebilecek seviyeye geldiğimize inanıyorum." diyen Erdoğan, "Son 18 yılda kurduğumuz güçlü altyapı ve inşa ettiğimiz siyasi mimari sayesinde ülkemizi yeni küresel düzende hak ettiği yere taşıyacağız." ifadesini kullandı.

Başkan Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Son bir gayretle Türkiye'yi yeniden oyunun dışına itmek, rayından çıkarmak, hedeflerinden koparmak isteyenler, ellerindeki tüm kozları sahaya sürmüş durumdadır. Buna karşılık dostlarımızın muhabbetini, sevgisini, desteğini de güçlü bir şekilde yanımızda hissediyoruz."