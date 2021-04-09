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09 Nisan 2021 Cuma 14:02:00 - Güncelleme:09 Nisan 2021 Cuma 14:02:00

Başkan Erdoğan'dan başsağlığı mesajı

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Başkan Erdoğan, Gençcelep, Akdal, Çakır ve Keser ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

Başkan Erdoğan, Konya'da eğitim uçuşunda kaza kırıma uğrayan Türk Yıldızları'na ait NF-5 uçağının pilotu Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep, Zeytin Dalı harekat bölgesinde şehit olan Uzman Çavuş Ahmet Akdal ve Uzman Onbaşı Gökhan Çakır ile Mersin'de otobüs kazasında şehit olan Er Tevfik Yasin Keser için başsağlığı diledi.

Alınan bilgiye göre Başkan Erdoğan, Gençcelep, Akdal, Çakır ve Keser ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

Etiketler : başkan erdoğan başsağlığı mesaj eğitim uçağı kaza şehit
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