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17 Nisan 2024 Çarşamba 14:55:00 - Güncelleme:17 Nisan 2024 Çarşamba 14:55:00

Başkan Erdoğan'dan Al Nahyan'a geçmiş olsun telefonu

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının açıklamasına göre, görüşmede, Başkan Erdoğan, BAE'de meydana gelen sel felaketine ilişkin Al Nahyan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Etiketler : başkan erdoğan al nahyan telefon
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