Başkan Erdoğan'dan '29 Ekim' mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Erdoğan'ın mesajından öne çıkan başlıklar:

Yurt içinde ve yurt dışında yaşan vatandaşlarımız ile şanlı tarihimizin altın halkalarından biri olan bu gurur günümüzü bizimle paylaşan tüm dostlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını tebrik ediyorum. İlanının 98. sene-i devriyesinde Cumhuriyetimizin banisi Mustafa Kemal Atatürk ile kahraman silah arkadaşlarını minnetle anıyorum. Canları pahasına bu vatanı bizlere emanet eden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.

Aynı kutlu dava uğrunda mücadele ederken gazilik payesiyle şereflenen gazilerimize şahsım, ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. İlk Meclis'ten bugüne kadar milli iradenin mümtaz temsilcileri olarak TBMM çatısı altında ülkemize hizmet etmiş, gerektiğinde bedel ödemiş tüm milletvekillerimize teşekkür ediyorum.

"GÜVENLİK GÜÇLERİMİZE RABBİMDEN MUVAFFAKİYETLER DİLİYORUM"

Türkiye'nin bekası, aziz milletimizin huzuru, emniyeti ve selameti için sınır boylarında ve sınırlarımız içinde cansiperane görev yapan güvenlik güçlerimize Rabbimden muvaffakiyetler diliyorum. Şanlı bayrağımızı dünyanın dört bir köşesinde gururla dalgalandıran işadamlarımızı, sivil toplum kuruluşlarımızı ve kamu görevlilerimizi canı gönülden tebrik ediyorum.

"TÜRKİYE'Yİ BÜYÜTMEK VE HEDEFLERİNE ULAŞTIRMAK İÇİN GAYRETLERİMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ"

Köklü tarihimizden kadim değerlerimizden aldığımız güçle 84 milyon bir ve beraber olarak Türkiye'yi büyütmek ve hedeflerine ulaştırmak için gayretlerimizi sürdürüyoruz. Tüm dünyayı derinden sarsan koronavirüs salgınının en ağır evresini sağlık alt yapımızın gücü ve kapasitesi sayesinde başarıyla yöneterek geride bıraktık.

"2020 SENESİNİ BİZ YÜZDE 1,8 BÜYÜME ORANI İLE KAPATTIK"

Aynı şekilde ekonomide de küresel ekonominin yüzde 3'ün üzerinde bir daralma yaşadığı 2020 senesini biz yüzde 1,8 büyüme oranı ile kapattık. Terörle mücadeleden kamu güvenliğine, yatırımlardan sınırlarımız ötesinde gerçekleştirdiğimiz harekatlara kadar hiçbir konuda herhangi bir zafiyetin oluşmasına müsaade etmedik.

Bu süreçte darbecilerin saldırıları ile karşı karşıya olan Libyalı kardeşlerimiz ile Karabağ'daki işgale karşı mücadele eden Azerbaycan Türklerine verdiğimiz güçlü destek her iki ülkenin de hamdolsun kaderini değiştirmiştir.

"HİÇBİR SİNSİ SALDIRININ BİZİ YOLUMUZDAN ALIKOYMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Libya'da darbeciler hezimete uğrarken, Azerbaycanlı kardeşlerimiz de yaklaşık 30 yıllık işgalin ardından öz topraklarına kavuşmuştur. Ülkemizi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarından dışlama girişimlerini de boşa çıkardık. Zorlu salgın şartlarına rağmen ekonomide, iç siyaset ve dış politikada elde ettiğimiz bu başarılar, ülkemizin güçlü alt yapısı yanında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin etkinliğini de gösteren önemli bir işarettir.

Geçen sene yakaladığımız bu ivmeyi ekonomi, üretim, ihracat başta olmak üzere hamdolsun her alanda daha da güçlendirerek 2021 yılında da devam ettiriyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılı artık ufukta iyice belirmişken hiçbir gücün, hiçbir kirli senaryonun, Türkiye'yi tökezletmeyi amaçlayan hiçbir sinsi saldırının bizi yolumuzdan alıkoymasına izin vermeyeceğiz. Milletçe en büyük güvencemiz olan birliğimize, beraberliğimize ve kardeşliğimize sımsıkı sarılarak büyük ve güçlü Türkiye davamızı hayata geçirmenin mücadelesini vereceğiz.

Yürüttüğümüz bu kutlu mücadelede Milli Mücadeleyi zafere taşıyan, cumhuriyetimize hayat veren çelikten irade, son 98 yılda olduğu gibi bugün de rehberimiz olmayı sürdürecektir. Rabbim yar ve yardımcımız olsun.