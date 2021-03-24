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24 Mart 2021 Çarşamba 16:52:00 - Güncelleme:24 Mart 2021 Çarşamba 16:52:00

Başkan Erdoğan yeniden AK Parti Genel Başkanı seçildi

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Recep Tayyip Erdoğan, 7. Olağan Büyük Kongre'de 1428 geçerli oyun tamamını alarak AK Parti Genel Başkanlığına yeniden seçildi.

AK Parti'nin, Ankara Spor Salonu'nda yapılan 7. Olağan Büyük Kongresi'nde genel başkanlık seçimi sonuçlandı.

Kongre Divan Başkanı Ali İhsan Yavuz, seçim sonuçlarına göre 1431 oy kullandığını, 1428 oyun geçerli, 3 oyun geçersiz sayıldığını bildirdi.

Yavuz, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçerli 1428 oyun tamamını alarak yeniden AK Parti Genel Başkanlığa seçildiğini duyurdu.

Partinin 75 üyeden oluşan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu da aynı oylamayla belirlendi.

Erdoğan'dan teşekkür konuşması

Erdoğan teşekkür konuşmasında, "Şahsımı bir kez daha genel başkanlık görevine layık gördüğünüz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhur İttifakı bir masa başı ittifak değil, gönül mutabakatıdır." ifadelerini kullandı.

Etiketler : başkan erdoğan ak parti genel başkan seçim
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