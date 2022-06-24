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24 Haziran 2022 Cuma 17:28:00 - Güncelleme:24 Haziran 2022 Cuma 17:28:00

Başkan Erdoğan: Yangınlar büyük oranda kontrol altına alındı

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan, Dalaman, Fethiye, Köyceğiz ve Seydikemer'de çıkan orman yangınlarının kontrol altına alındığını bildirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Marmaris Değirmenyanı Mevkii'ndeki yangın koordinasyon merkezinde açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan, "(Marmaris'teki orman yangını) Sevincimiz her şeyden önce herhangi bir can kaybı ve kayıp vatandaşımız yoktur." açıklamasında bulundu.

Başkan Erdoğan, "(Marmaris'teki orman yangını) Ufak bir yerde bir şeyler gördük, bunun dışında hamdolsun büyük oranda bu iş kontrol altına alınmış vaziyette." diye konuştu.

Başkan Erdoğan, "İnşallah burada ağaç dikim çalışmalarıyla bu bölgedeki sıkıntıları süratle gidereceğiz." dedi.

Başkan Erdoğan, "(Orman yangınını çıkardığı iddia edilen kişi) Diyorum ki ucu nereye dayanıyor, idama mı, idam olmalı. Bu tartışılmalı ve bunun üzerinde etraflıca durmalıyız." ifadesinde bulundu.

Etiketler : başkan erdoğan recep tayyip erdoğan marmaris yangın
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