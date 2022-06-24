"Yangınlar büyük oranda kontrol altına alındı"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Marmaris Değirmenyanı Mevkii'ndeki yangın koordinasyon merkezinde açıklamalarda bulundu.



Başkan Erdoğan, "(Marmaris'teki orman yangını) Sevincimiz her şeyden önce herhangi bir can kaybı ve kayıp vatandaşımız yoktur." açıklamasında bulundu.

Başkan Erdoğan, "(Marmaris'teki orman yangını) Ufak bir yerde bir şeyler gördük, bunun dışında hamdolsun büyük oranda bu iş kontrol altına alınmış vaziyette." diye konuştu.

Başkan Erdoğan, "İnşallah burada ağaç dikim çalışmalarıyla bu bölgedeki sıkıntıları süratle gidereceğiz." dedi.

Başkan Erdoğan, "(Orman yangınını çıkardığı iddia edilen kişi) Diyorum ki ucu nereye dayanıyor, idama mı, idam olmalı. Bu tartışılmalı ve bunun üzerinde etraflıca durmalıyız." ifadesinde bulundu.