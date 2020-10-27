Başkan Erdoğan'dan ırkçı Wilders'a suç duyurusu!

Başkan Erdoğan'dan ırkçı Hollandalı Wilders'a suç duyurusu!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, açıklamalarıyla tepki toplayan Hollandalı ırkçı lider Geert Wilders'a suç duyurusunda bulundu. Özgürlük Partisi Başkanı olan aşırı sağcı Geert Wilders İslam ve Türk karşıtı açıklamalarıyla biliniyor. Wilders son olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan çirkin bir karikatür paylaşımında bulunmuştu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Özgürlük Partisi Genel Başkanı Geert Wilders hakkında suç duyurusunda bulundu.
Geçtiğimiz günlerde İslam ve Türk karşıtı olarak bilinen ve sık sık skandal paylaşımlar yapan Hollanda Özgürlük Partisi Genel Başkanı Geert Wilders, Twitter'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli bir karikatür paylaşmıştı.
Bu karikatürün ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan suç duyurusunda bulundu.
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