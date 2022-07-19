Başkan Erdoğan, Putin'le Tahran'da görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, üçlü zirve için İran'da.

Başkan Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi.

Bu görüşmenin ardından Erdoğan, Putin ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi Astana formatında üçlü zirve gerçekleştirecek.

Görüşme öncesi iki lider basının karşısına geçti. Başkan Erdoğan, görüşmelerin verimli geçeceğini umduğunu belirtti ve şunları söyledi:

BAŞKAN ERDOĞAN: TÜM DÜNYAYI OLUMLU ETKİLEYECEK

Bugün de Astana formatında bir araya gelinmesinin çok büyük bir avantaj olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Dışarıda da dostları gördük. Gerçekten bugün yoğun bir gündemi sizlerle paylaşacağız. İnanıyorum ki bu süreç içerisinde hakikaten arabuluculuk formatında da Rusya'nın yaklaşım tarzı olumlu istikamette sürüyor. Son İstanbul görüşmelerinde de Rus heyetinin yaklaşım tarzı çok olumluydu. Buradan alacağımız netice, tüm dünyayı da olumlu etkileyecektir. Ben şahsım, heyetim adına teşekkür ediyorum. Görüşmelerimizin verimli geçeceğini umuyorum."

PUTİN: ÇABALARINIZDAN DOLAYI TEŞEKKÜR EDERİM

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, "Karadeniz üzerinden tahıl ihracatına yönelik çabalarınızdan dolayı teşekkür ederim. Tüm sorunlar henüz çözülmedi ancak bir hareket olduğu gerçeği olumlu" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin en son 29 Eylül 2021'de Rusya'nın Soçi kentinde yüz yüze görüşmüştü.