VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Özer: 3 bin yeni anaokulu yapacağız
Yunanistan'ın nüfusu yüzde 3,5 azaldı
Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na davet edildi
Başkan Erdoğan, Putin'le Tahran'da görüştü
Kütahya'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 8 yaralı
Türkiye'den Mısır'a başsağlığı mesajı
İsrail'den Gazze'nin kuzeyine hava saldırısı
Bilim insanlarından 'Avrupa için yüksek düzeyde ozon kirliliği' uyarısı
İklim değişikliği sıcak hava dalgalarını sıklaştıracak
DSÖ: Kovid-19 vaka artışları daha kötüye gidebilir
Saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi
Kovid-19'da korkulan oluyor
Türkiye'nin operasyon sinyali sonrası dikkat çeken görüntü!
"Bu ziyaret önemli bir dönüm noktası olacak"
Vefat eden yönetmen ve senarist Erden Kıral için yarın tören düzenlenecek
Galatasaray'ın Mısırlı futbolcusu Mustafa Muhammed, Nantes'a transfer oldu
Irak'ın kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
Türk limanlarında yılın ilk yarısında 273 milyon ton yük elleçlendi
Antakya-Altınözü Bölünmüş Yol Projesi'nin birinci etabında sona yaklaşılıyor
Konut satışlarında tüm zamanların ilk yarı rekoru kırıldı
İngiltere, 39 santigrat derece ile tarihinin en sıcak gününü yaşıyor
İspanya Başbakanı Sanchez, Avrupa'nın Draghi gibi bir lidere ihtiyacı olduğunu söyledi
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Orgeneral Bayraktaroğlu'nu kabul etti
Mersin sahilinin "simge ağacı"na matkapla zarar veren 3 kişi adliyede
19 Temmuz 2022 Salı 19:50:00 - Güncelleme:19 Temmuz 2022 Salı 20:17:00

Başkan Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'le Tahran'da görüştü

Kaynak: AA

ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki ikili görüşme başladı. Başkan Erdoğan, "Buradan alacağımız netice tüm dünyayı da olumlu etkileyecek" ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, üçlü zirve için İran'da.

Başkan Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi.

Bu görüşmenin ardından Erdoğan, Putin ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi Astana formatında üçlü zirve gerçekleştirecek.

Görüşme öncesi iki lider basının karşısına geçti. Başkan Erdoğan, görüşmelerin verimli geçeceğini umduğunu belirtti ve şunları söyledi:

BAŞKAN ERDOĞAN: TÜM DÜNYAYI OLUMLU ETKİLEYECEK

Bugün de Astana formatında bir araya gelinmesinin çok büyük bir avantaj olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Dışarıda da dostları gördük. Gerçekten bugün yoğun bir gündemi sizlerle paylaşacağız. İnanıyorum ki bu süreç içerisinde hakikaten arabuluculuk formatında da Rusya'nın yaklaşım tarzı olumlu istikamette sürüyor. Son İstanbul görüşmelerinde de Rus heyetinin yaklaşım tarzı çok olumluydu. Buradan alacağımız netice, tüm dünyayı da olumlu etkileyecektir. Ben şahsım, heyetim adına teşekkür ediyorum. Görüşmelerimizin verimli geçeceğini umuyorum."

PUTİN: ÇABALARINIZDAN DOLAYI TEŞEKKÜR EDERİM

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, "Karadeniz üzerinden tahıl ihracatına yönelik çabalarınızdan dolayı teşekkür ederim. Tüm sorunlar henüz çözülmedi ancak bir hareket olduğu gerçeği olumlu" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin en son 29 Eylül 2021'de Rusya'nın Soçi kentinde yüz yüze görüşmüştü.

Etiketler : başkan erdoğan Putin iran Reisi Astana
Anlaşarak ayrıldık

Anlaşarak ayrıldık
Alaçatı kaçamağı

Alaçatı kaçamağı
Fiyatlar uçmuş

Fiyatlar uçmuş
Sahne toplantısı

Sahne toplantısı
Demet'ten yeni bir şarkı

Demet'ten yeni bir şarkı
4 yıl sonra barıştılar

4 yıl sonra barıştılar
Baba özlemi

Baba özlemi
Dava henüz bitmedi

Dava henüz bitmedi
Bodrum'da karantinada

Bodrum'da karantinada

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX