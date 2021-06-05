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05 Haziran 2021 Cumartesi 16:25:00 - Güncelleme:05 Haziran 2021 Cumartesi 16:30:00

Başkan Erdoğan: Talimat verdim, Marmara'yı bu beladan kurtaracağız

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor. Başkan Erdoğan, 'Marmara'da karşımıza çıkan müsilaj sorunu arıtılmadan akan sudan kaynaklanıyor. Bakanıma talimatı verdim. Başta Marmara olmak üzere bu müsilaj belasından denizlerimizi kurtaracağız. Biz bunu Haliç'te yaptık. Müsilaj belasından denizlerimizi kurtaracağız. Hazırladığımız eylem planı ile bu meselenin üstesinden geleceğiz' ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.


BAŞKAN ERDOĞAN'IN KONUŞMASINDAN SATIR BAŞLARI;

10 ayrı millet bahçemizi bugün hizmete açıyoruz. 814 milyon lirayı bulan hizmetlerimizi ülkemize kazandırıyoruz

Tüm bu eserlerin şehirlerimize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza, TOKİ'ye ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum

Millet bahçelerimiz başta olmak üzere yeşil alanlarımız insanlarımıza nefes borusu oldu. Hava kirliliği sorununun azalmasında, açtığımız parkların ve bahçelerin büyük rolü oldu. Ülkemizin tamamında 56 milyon metrekarelik alanı bulan millet bahçesini kazandıracağız

Çevre alanında gerçekleştirdiğimiz hizmetleri millet bahçeleri projelerimizle taçlandırıyoruz

80 millet bahçesi şu anda yapım aşamasında. 183 millet bahçesiyle ilgili çalışmalar proje ve ihale aşamasında. Sadece yeşil alan değil, herkesin ihtiyaç duyduğu sosyal altyapıyı milletimize sunuyoruz

Şehir merkezlerinde yer alan millet bahçelerimiz insanlarımıza yürüme mesafesinde erişim imkanı sağladığı için, afetlerde toplanma alanı olarak da hizmet verecektir

Kötü izlerin tamamını silip şehirleri yeşil alanla buluşturduk. Çevre bizim işimiz, ağaçlandırmadaki faaliyetleri hızlandıracağız

Geçmişte şehir merkezlerindeki alanları vatandaşlarına kapatan zihniyetin bıraktığı kötü izlerin tamamını silmekle kalmadık, 81 ilimizin tamamında şehirlerimizi çok daha fazla yeşil alanla buluşturduk

Hazırlıklarını sürdürdüğümüz Türkiye Bisiklet Yolu Master Planı'nı tamamladığımızda Avrupa Bisiklet Ağı ile ülkemizi bütünleştirmiş olacağız

Marmara'da karşımıza çıkan müsilaj sorunu arıtılmadan akan sudan kaynaklanıyor. Bakanıma talimatı verdim. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak bu işi koordinasyonunuza alacaksınız üniversitelerle el ele verip başta Marmara olmak üzere bu müsilaj belasından denizlerimizi kurtaracağız. Biz bunu Haliç'te yaptık. Müsilaj belasından denizlerimizi kurtaracağız. Hazırladığımız eylem planı ile bu meselenin üstesinden geleceğiz

Müsilaj istilası ortak çalışma gayretiyle çözülecek bir sorundur. Tüm kurumlarımızla meselenin üstesinden geleceğiz

Yaptığımız yatırımlarla sayısını 15'ten 90'a yükselttiğimiz katı atık toplama tesislerimiz, nüfusumuzun 70 milyonuna hizmet veriyor

Güzel şehirleri betonlar değil, güzel yürekli insanlar inşa eder

(Müsilaj) Bakanlığımız 300 kişilik bir ekiple Marmara'nın 91 ayrı noktasında, karada da tüm atık su arıtma, katı atık tesisleriyle kirlilik kaynağı olabilecek her yerde denetimlerini sürdürüyor

Etiketler : başkan erdoğan marmara haliç millet bahçesi toplu açılış
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