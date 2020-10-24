Başkan Erdoğan: Kentsel dönüşüm çalışmalarında çok büyük aşama kaydettik

Başkan Erdoğan: Kentsel dönüşüm çalışmalarında çok büyük aşama kaydettik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Talas Paraşüt Alanı'nda Kayseri Kentsel Dönüşüm Anahtar Teslim Töreni'ne katıldı.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN KONUŞMASINDAN SATIR BAŞLARI;

Kentsel dönüşüm projelerimizin her aşaması şeffaf ve uzlaşmayı esas alacak şekilde yürütülmüştür

Sadece konutla yetinmedik park ve bahçeden kamu binalarına kadar geniş seferberlik başlattık

Kentsel dönüşüm çalışmalarında çok büyük aşama kaydettik

Ülkemizi afetlere dayanıksız yapıların tamamından kurtaracağız