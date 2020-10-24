Başkan Erdoğan: Kentsel dönüşüm çalışmalarında çok büyük aşama kaydettik
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Talas Paraşüt Alanı'nda Kayseri Kentsel Dönüşüm Anahtar Teslim Töreni'ne katıldı. Başkan Erdoğan, 'Sadece konutla yetinmedik park ve bahçeden kamu binalarına kadar geniş seferberlik başlattık' dedi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Talas Paraşüt Alanı'nda Kayseri Kentsel Dönüşüm Anahtar Teslim Töreni'ne katıldı.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN KONUŞMASINDAN SATIR BAŞLARI;
Kentsel dönüşüm projelerimizin her aşaması şeffaf ve uzlaşmayı esas alacak şekilde yürütülmüştür
Sadece konutla yetinmedik park ve bahçeden kamu binalarına kadar geniş seferberlik başlattık
Kentsel dönüşüm çalışmalarında çok büyük aşama kaydettik
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