Başkan Erdoğan şehit Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'i andı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütü PKK'nın katlettiği Eren Bülbül ile Jandarma Astsubayı Ferhat Gedik'i şehadetlerinin 5. yılında andı.
Başkan Erdoğan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Terör örgütü PKK'nın alçakça katlettiği Eren evladımız ile Jandarma Astsubay'ımız Ferhat Gedik'i şehadetlerinin 5. yılında tazimle yâd ediyorum" ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan mesajında, "Şehitlerimizin eli kanlı katiller sürüsüne cesurca karşı gelişinden aldığımız güçle terörle mücadelemize aman vermeden devam edeceğiz" sözlerine yer verdi.
Terör örgütü PKK'nın alçakça katlettiği Eren evladımız ile Jandarma Astsubay'ımız Ferhat Gedik'i şehadetlerinin 5. yılında tazimle yâd ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 11, 2022
Şehitlerimizin eli kanlı katiller sürüsüne cesurca karşı gelişinden aldığımız güçle terörle mücadelemize aman vermeden devam edeceğiz. pic.twitter.com/ohfXwqOFoW
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