Başkan Erdoğan ile Putin arasında kritik görüşme

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Erdoğan, görüşmede, Rusya ile kurulacak Ortak Merkezin en kısa zamanda faaliyete geçmesini beklediklerini söyledi.

Konuyla ilgili açıklama İletişim Başkanlığından geldi.

İki lider, Türkiye-Rusya arasındaki ticaret hacminin artırılması başta olmak üzere iki ülke ilişkilerini geliştirecek adımlar ile Dağlık Karabağ, Suriye ve Libya’daki gelişmeleri görüştü.

"Ortak Merkezin en kısa zamanda faaliyete geçmesini bekliyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Dağlık Karabağ’daki sorunu çözmeye ve bölgeye kalıcı istikrar getirmeye dönük olarak atılan adım kapsamında, gözlem ve denetleme amacıyla Türkiye’nin Rusya ile kuracağı Ortak Merkezin en kısa zamanda faaliyete geçmesini beklediklerini belirtti.

Azerbaycan’ın, topraklarının bütünüyle iadesine ilişkin hassasiyetine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, uygulama sürecinde Ermenistan tarafının, kalıcı çözümü zorlaştırmasına ve anlaşmaya ilişkin sorumluluklarından kaçmasına izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Minsk Grubu’nun diğer eşbaşkanlarının, barış çabalarını eleştirmelerini anlamanın mümkün olmadığını dile getirdi.

Suriye’deki ihtilafın sona erdirilmesi için de Dağlık Karabağ’da olduğu gibi, hızlı ve somut adımlar gerektiğine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya’nın birlik ve bütünlüğünü korumak için de hem siyasi hem askeri görüşmelerde Türkiye ve Rusya arasındaki iş birliğinin sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.