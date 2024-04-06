Başkan Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari ile görüştü: İkili ilişkiler ele alındı

Görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre; Görüşmede, Türkiye ile Pakistan ilişkileri ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, iki ülke ilişkilerini her alanda güçlendirme kararlılığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, örnek ikili ilişkilerin önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı ile daha da perçinleneceğini ortaya koydu.

Pakistan'daki terör saldırılarında yaşamını yitirenlere rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zerdari'nin Kadir Gecesi ve yaklaşan Ramazan Bayramını da tebrik etti