Başkan Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari ile görüştü: İkili ilişkiler ele alındı
Son Dakika Haberleri.. Başkan Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile Pakistan ilişkileri ele alındı.
Görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre; Görüşmede, Türkiye ile Pakistan ilişkileri ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, iki ülke ilişkilerini her alanda güçlendirme kararlılığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, örnek ikili ilişkilerin önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı ile daha da perçinleneceğini ortaya koydu.
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