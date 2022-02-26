Başkan Erdoğan'dan yoğun diplomasi

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26 Şubat 2022 Cumartesi 16:00:00 - Güncelleme:26 Şubat 2022 Cumartesi 16:00:00

Başkan Erdoğan, Özbekistan, Türkmenistan ve Azerbaycan cumhurbaşkanlarıyla görüştü

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhammedov ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Görüşmede, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü de tebrik etti.

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhammedov ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Görüşmede, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhammedov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü de tebrik etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in görüşmesinde ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Görüşmede, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü de tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Hocalı Katliamı'nın 30'uncu yılı nedeniyle şehitleri rahmetle andı, kardeş Azerbaycan halkına başsağlığı dileklerini iletti.

Etiketler : başkan erdoğan özbekistan türkmenistan azerbaycan
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