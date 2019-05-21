21 Mayıs 2019 21:06 | Salı
Başkan Erdoğan: Hepimiz 82 milyonluk Türkiye gemisinin yolcularıyız
Başkan Erdoğan, "82 milyon vatandaşımızı 'Türkiye ortak paydası' altında bir araya gelmeye davet ediyoruz. Hepimiz 82 milyonluk Türkiye gemisinin yolcularıyız. Geminin rotasından sapmamasına katkıda bulunmak hepimizin görevidir." dedi.
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