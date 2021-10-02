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02 Ekim 2021 Cumartesi 20:42:00 - Güncelleme:02 Ekim 2021 Cumartesi 20:42:00

Başkan Erdoğan: Korona sonrası yabancı karşıtlığı daha da yaygınlaşacaktır

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Korona sonrası dönemde ekonomik zorlukların artmasıyla birlikte yabancı karşıtlığı daha da yaygınlaşacaktır." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Başkanı Köksal Kuş ve beraberindeki heyeti, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti.

Konuşmasına, "Uluslararası Demokratlar Birliği çatısı altında yurt dışındaki vatandaşlarımıza hizmet gayesiyle koşan, koşturan, çaba harcayan tüm kardeşlerimi selamlıyor, fedakarlıkları için kendilerine teşekkür ediyorum." diyerek başlayan Erdoğan, bugün daha çok konuklarını dinlemek ve meselelerini, sıkıntılarını karşılıklı değerlendirmek arzusunda olduğunu söyledi.

Ancak buna geçmeden önce kritik bazı hususlara değinmek istediğini dile getiren Erdoğan, "İnsanlık olarak son 1,5 yıldır tüm hayatımızı koronavirüs salgını gerçeğini göz önünde bulundurarak idame ettiriyoruz. Aralarında dostlarımızın, sevdiklerimizin, akrabalarımızın da olduğu pek çok insanın hayatına mal olan bu salgın hamdolsun aşının yaygınlaşmasıyla birlikte yavaş yavaş etkisini kaybediyor." diye konuştu.

"SALGININ SEBEP OLDUĞU TAHRİBATLAR GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR"

Eğitimden ticarete, siyasetten diplomasiye kadar hemen her alanda hayatın eski ritmine döndüğünün görüldüğünü aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:

"Normalleşme ile beraber salgının sebep olduğu tahribatlar da gün yüzüne çıkmaya başlıyor. Son birkaç gündür İngiltere'deki benzin istasyonları ve marketlerden yansıyan manzaralar salgının tedarik zincirlerinde yol açtığı kırılmanın örneklerinden sadece biridir. Zaman geçtikçe buna benzer sıkıntıların diğer ülkelerde de yaşanması kuvvetle muhtemeldir. Korona sonrası dönemde ekonomik zorlukların artmasıyla birlikte yabancı karşıtlığı ve İslam düşmanlığı daha da yaygınlaşacaktır. Gerek sizlerin maruz kaldığı baskılar gerek dış misyonlarımıza yapılan şikayetler gerekse nefret suçlarıyla ilgili istatistikler İslam ve Türk düşmanlığının ulaştığı vahim boyutları ortaya koymaktadır. Devletimiz siz vatandaşlarımızın doğrudan huzur, emniyet ve esenliğini tehdit eden bu meseleyi ilgili birimleriyle takip etmeyi elbette sürdürecektir. Dışişleri Bakanlığımız ile Yurt Dışı Türkler Başkanlığımız bu konuyu gündemde tutmaya devam edeceklerdir."

"KÜLTÜREL IRKÇILIK EVRENSEL BİR SORUNDUR"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Kültürel ırkçılık sadece bizi ve vatandaşlarımızı değil, Avrupa'daki tüm yabancıları, tüm göçmenleri olumsuz etkileyen evrensel bir sorundur." diyerek, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bizim sivil toplum kuruluşlarımızın inisiyatif alıp, meseleyi sahiplenmesi diğer Müslüman ve göçmen topluluklarıyla olan iş birliği zeminimizi de güçlendirecektir. Uluslararası Demokratlar Birliğinin bu konuyu daha fazla gündemine alarak, çalışmalarını yoğunlaştırmasında bu bakımdan büyük fayda görüyorum. Rabb'im yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyor ve şimdi de sizleri dinlemek istiyorum."

Etiketler : başkan erdoğan Korona ekonomik zorluklar
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