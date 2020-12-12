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12 Aralık 2020 Cumartesi 15:50:00 - Güncelleme:12 Aralık 2020 Cumartesi 15:50:00

Başkan Erdoğan: Kiralarda düzenlemeye gidiyoruz

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Gaziantep Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı ve Doğanpınar Barajı Açılış Töreni'nde konuşan Başkan Erdoğan, kiralarda düzenlemelere gidileceğini bildirerek, "Kiralarda vesaire düzenlemelere gidiyoruz. Onları da kısa zamanda büyük ihtimalle kabine toplantımızın ardından açıklayacağız." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı ve Doğanpınar Barajı Açılış Töreni'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.

AA'da yer alan habere göre; Başkan Erdoğan, "İnşallah vaka ve ağır hasta sayılarının hedeflediğimiz seviyelerin altına düşmesiyle sınırlamaları peyderpey kaldırmaya başlayacağız." ifadelerini kaydetti.

Erdoğan, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Salgının dünya ile birlikte ülkemizi de etkilediği bir dönemde ne sağlık hizmetlerimizden ne de yatırımlarımızdan taviz veriyoruz. Milletimizin hiçbir ferdini salgın döneminde yalnız bırakmadık. Kiralarda vesaire düzenlemelere gidiyoruz. Onları da kısa zamanda büyük ihtimalle kabine toplantımızın ardından açıklayacağız."

Aşı çalışmaları hakkında bilgi veren Erdoğan, "Aşı çalışmalarında gelinen seviye itibarıyla inşallah önümüzdeki döneme çok daha umutlu bakıyoruz. Yerli aşımızın devreye gireceği tarihe kadar ihtiyacımız olan aşıların bağlantılarını büyük ölçüde tamamladık." diye konuştu.

SU TASARRUFUNA DİKKAT

Konuşmasında su tasarrufunun önemine değinen Erdoğan, "Kurak bir yıl geçiriyoruz. Yağış oranlarının neredeyse yarı yarıya azaldığı şu dönemde hep birlikte su tasarrufuna önem vermemiz gerekiyor. Elimizdeki imkanları küçük tedbirlerle destekleyerek, barajlarımız yeniden suyla dolana kadar dikkatli hareket etmeliyiz." şeklinde konuştu.

"HİZMET İKTİDARI"

AK Parti iktidarının hizmet iktidarı olduğunu kaydeden Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Gelişmiş ülkelerin dahi başa çıkmakta zorlandığı böylesine kapsamlı bir sağlık ve ekonomi krizini hamdolsun herhangi bir yıkıma veya kitlesel sefalete meydan vermeden bugüne kadar getirdik.

Gaziantep ve Kilis arasındaki bölgeyi ülkemizin en önemli tarım üretim merkezlerinden biri haline dönüştürüyoruz. Halen ön hazırlıkları yürütülen 500 hektarlık bir alanda kurulacak lojistik köy projesiyle Gaziantep'e, Mersin ve İskenderun limanlarıyla irtibatlı bir kuru liman kazandıracağız.

Kuzey Şehir Projesiyle adeta şehrimiz için yeni bir nefes kaynağı olacak 50 bin konutu daha Gaziantep'e inşa ediyoruz. AK Parti iktidarı demek hizmet iktidarı demektir."

KİRALARDA DÜZENLEME

Salgın döneminde vatandaşın yanında olunduğunu dile getiren Başkan Erdoğan, "Milletimizi bu dönemde yalnız bırakmadık. 45 milyar liralık bir kaynağı milletimizin kullanımına sunduk.

Kiralarda vesaire düzenlemelere gidiyoruz. Onları da kısa zamanda büyük ihtimalle kabine toplantımızın ardından açıklayacağız." dedi.

Etiketler : başkan erdoğan kira düzenleme
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