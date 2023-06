Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Çevre Haftası dolayısıyla düzenlenen 9 millet bahçesinin açılış törenine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada, hizmete girecek Adıyaman Millet Bahçesi'nin 505 bin, Giresun Bulancak Millet Bahçesi'nin 28 bin, Düzce Cumayeri Millet Bahçesi'nin 72 bin, Bursa Harmancık Millet Bahçesi'nin 40 bin, Bolu Gerede Millet Bahçesi'nin 295 bin, Afyonkarahisar Şuhut Millet Bahçesi'nin 125 bin, Adana Aladağ Millet Bahçesi'nin 200 bin, Sivas Şarkışla Millet Bahçesi'nin 150 bin, Erzincan Tercan ilçesi Camiişerif Millet Bahçesi'nin 52 bin metrekare olduğunu bildirdi.

Açılışı yapılacak millet bahçelerinin toplam büyüklüğünün 1 milyon 466 bin metrekare olduğunu ifade eden Erdoğan, şehirlerin güzelliğine güzellik katacak millet bahçelerinin ülke ve millete hayırlı olmasını diledi.

Erdoğan, millet bahçelerinin her birinin yeşil alanları, tesisleri, yürüyüş ve bisiklet yolları, spor sahaları ve sundukları diğer imkanlarla göz kamaştıran projeler olduğunu anlattı.

"DEPREMLERDE BU TARZ TOPLANMA ALANLARININ ÖNEMİNİ DAHA İYİ KAVRADIK"



Millet bahçeleriyle şehirlere insanların nefes alabileceği yeşil alanlar kazandırmakla kalmadıklarını aynı zamanda çocuklardan yaşlılara, gençlerden çalışanlara kadar farklı toplum kesimlerinin sosyal ihtiyaçlarını da karşıladıklarını vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şehir hayatının kargaşasından yorulan vatandaşlarımız ruhlarını burada dinlendiriyor, evlatlarımız burada sosyalleşiyor, gençler burada buluşuyor. Her yaş grubundan insanımız burada spor ve egzersiz yaparak sağlıklı bir hayat sürme imkanına kavuşuyor. Pek çok kültür sanat etkinliğinin de düzenlendiği millet bahçelerimiz bu yönleriyle büyük bir boşluğu doldurmaktadır. Şehirlerimize kazandırdığımız her millet bahçesiyle sosyal, kültürel ve ekonomik değer katan cazibe merkezleri oluşturuyoruz. Bu millet bahçelerimizin tamamı afetlerde toplanma alanı olarak da hizmet vermektedir. Özellikle asrın felaketi olan 6 Şubat depremlerinde bu tarz toplanma alanlarının önemini daha iyi kavradık. Çevre ve şehircilikte attığımız her adımın, hayata geçirdiğimiz her projenin bu süreçte çok ciddi faydasını gördük. Cumhuriyetimizin 100. yılında, 81 ilimizde, 81 milyon metrekare millet bahçesi kazandırma hedefimizin ehemmiyeti de anlaşılmış oldu."

"ATATÜRK HAVALİMANI MİLLET BAHÇESİ DÜNYANIN EN GÖZDE ŞEHİR PARKLARI ARASINDA YERİNİ ALACAK"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, millete olan sözlerini tutmak için çalışmaları sürdürdüklerini, her işte olduğu gibi millet bahçelerinde de kendileriyle yarıştıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Hedefimizi, 81 milyon metrekareden 100 milyon metrekareye çıkardık. Millet bahçesi sayımızı da 500 olarak güncelledik. Şimdiye kadar toplam 21,5 milyon metrekare büyüklüğündeki 189 millet bahçemizi hizmete aldık. Halihazırda 27,5 milyon metrekare büyüklüğündeki 137 millet bahçemizin yapımı devam ediyor. Bu alandaki vizyon projemiz Atatürk Havalimanı'na yapmakta olduğumuz 7,7 milyon metrekare büyüklüğe sahip millet bahçemizdir. İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi tüm etaplarıyla hizmete girdiğinde dünyanın en gözde şehir parkları arasında yerini alacaktır. Bu vesileyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı'mız Murat Kurum Bey'e şu ana kadar yaptığı gayretleri sebebiyle özellikle teşekkür ediyorum. Halef selef olarak şimdi de Mehmet Bey ile bu süreci inşallah en güçlü şekilde devam ettireceğiz."

ÇEVRE HAFTASI'NIN TEMASI "TEMİZ DÜNYA, TEMİZ DENİZ"



Erdoğan, geçen ay düzenlenen TEKNOFEST'i 2,5 milyonu aşkın ziyaretçinin katılımıyla Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirdiklerini, 1,7 milyon insanın iştirak ettiği Büyük İstanbul Mitingi'ni yine burada yaptıklarını anımsattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Her ne kadar, birileri seçim sürecinde burayı yabancı şirketlere peşkeş çekme niyetlerini ifade etseler de milletimiz 14 ve 28 Mayıs'ta sandığa yansıttığı iradesiyle tüm bu niyetleri kursaklarda bırakmıştır. Şimdi biz de sandıkta tecelli eden bu güçlü iradeden aldığımız cesaretle çalışmalarımızı daha da hızlandırıyoruz. İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ile ülkemiz genelindeki 500 millet bahçemizin tamamını bitirdiğimizde 81 vilayetimizin çehresinin de değişeceğine inanıyorum. Türkiye'nin bu muhteşem eserlerle buluşmasını sağlayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza, TOKİ'mize, yüklenici firmalara, mühendisinden mimarına işçisine, herkese şükranlarımı sunuyorum."

"Dünya görüşümüzün özünde tabiatı ve kainatı bir emanet olarak görmek vardır." diyen Erdoğan, uçsuz bucaksız güzellikleriyle gökyüzünün, içinde milyarlarca canlıyı yaşatan denizlerin, yetiştirdiği türlü nebatatla toprağın, hayatı idame ettiren havanın ve gözün gördüğü veya görmediği her şeyin kendilerine emanet olduğunu dile getirdi.

Emanetin sahibinin de önce Allah, sonra da gelecek nesiller olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Bu hassasiyetle tabiata en güzel şekilde sahip çıkmanın gayretindeyiz. Çevre bilincinin özellikle toplumumuzda kök salması için gerçekten yoğun çaba harcıyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen yıl yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile 5 Haziran haftasının Türkiye Çevre Haftası olarak kutlanmasını kararlaştırdıklarını anımsatarak, bu seneki Çevre Haftası'nın temasını "Temiz Dünya, Temiz Deniz" olarak belirlediklerini bildirdi.

Çevreye kontrolsüz şekilde atılan plastiklerin bilhassa denizlerdeki hayatı tehdit ettiğine dikkati çeken Erdoğan, 5 sene önce başlattıkları "Sıfır Atık Hareketi"nin temel hedeflerinden birinin plastik kirliliğinin önüne geçmek olduğunu söyledi.

Bu amaçla 81 il için "Sıfır Atık Yönetim Planları" oluşturduklarını anlatan Erdoğan, Türkiye genelinde 166 bin bina ve yerleşkeye "Sıfır Atık Sistemi" kurduklarını ifade etti.

Erdoğan, böylece 2017'de yüzde 13 olan geri kazanım oranını, 2022'de yüzde 30'un üzerine çıkardıklarını dile getirerek, Birleşmiş Milletler tarafından 30 Mart'ın "Uluslararası Sıfır Atık Günü" olarak tüm dünyada kutlanmasını sağladıklarını anımsattı.

Atık ve geri dönüşüm farkındalığını arttırmaya yönelik çalışmaların bundan sonra da süreceğine işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Rabb'imizin ve evlatlarımızın emaneti olan çevreyi korumakla kalmayıp bizden sonraki nesillere daha da güzelleştirerek teslim edeceğiz. 'Yarın kıyametin kopacağını bilseniz bile elinizdeki fidanı dikiniz.' buyuran sevgililer sevgilisi Peygamber'imizin ümmeti olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Zaten başka bir tavrımız da olamaz. Bize düşen çevrecilik adına siyasi ajandalarını dayatmaya çalışanların baskılarına boyun eğmeden emanete hakkıyla sahip çıkmaktır.

Bizim görevimiz, orman varlığımızı daha artırarak geleceğe nefes olmaktır. Millet bahçeleriyle şehirlerimizde yeşil vahalar oluşturmaktır, başarılı atık yönetimiyle toprağımızı, denizlerimizi, nehirlerimizi korumaktır. Çevreci binalar yaparak yaşadığımız yerleri fıtrata uygun şekilde mamur etmektir. Yarın kıyametin kopacağını bilsek dahi elimizdeki fidanı toprağa dikerek mesuliyetimizi yerine getirmektir. Bu anlayışla bizden önceki 60 yılda yapılan ağaçlandırmanın 1,5 katını biz sadece 21 yıla sığdırmayı başardık. Bugüne kadar 6,5 milyar fidanı vatan toprağıyla buluşturduk. Bugün de 9 milyon fidanın dikimini gerçekleştireceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 81 ilinin her birini yemyeşil hale getirene kadar durmadan, dinlenmeden çalışacaklarının altını çizdi.

"DEPREM KAPIMIZI ÇALMADAN TEDBİRİNİZİ ALIN"



Türkiye'de 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin hatırlattığı hususlardan birinin de sağlam, dayanıklı ve güvenli binalar inşa etmenin gerekliliği olduğunu belirten Erdoğan, TOKİ tarafından deprem mevzuatına uygun yapılan konutlarda hiçbir sorunla karşılaşılmadığına dikkati çekti.

Son yıllarda inşa edilen hastaneler, kamu binaları, spor tesislerinin de bu süreçte başarılı bir sınav verdiğini dile getiren Erdoğan, "Ülkemizin yeni yapı stokunu asla bu standartların altına düşürmeyeceğiz." dedi.

Kentsel dönüşüm projelerinin ne kadar önemli ve vazgeçilmez olduğunun depremle birlikte daha yakından görüldüğünü ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Marjinal kesimlerin engelleme çabalarına rağmen dönüşüm yapabildiğimiz yerlerde yıkılan bina sayımız, dolayısıyla can kaybımız da az oldu ama kentsel dönüşüm projelerinin önünün kesildiği bölgelerde maalesef üzüntümüz katlanarak arttı. Bu tecrübeler ışığında artık kentsel dönüşüm meselesinde daha kararlı, daha dirayetli adımlar atacağız. Doğrudan insanımızın hayatına dair böylesi bir konuda tamahkarlığa izin vermeyeceğiz. İdeolojik saplantılarla hareket edenlerin de gözünü para hırsı bürümüş olan muhterislerin de kaprislerine boyun eğmeyeceğiz. Kanuni, idari ve mali açıdan ne gerekiyorsa onu yapmak suretiyle bu meseleyi çözüme kavuşturacağız. Vatandaşlarımızın 'Yarısı Bizden Kampanyası'na yönelik ilgisini memnuniyetle karşılıyoruz. Buradan tüm vatandaşlarıma bir kez daha seslenmek istiyorum: Eğer binanız depreme dayanıklı değilse, sel veya heyelan tehdidi altındaysa hiç vakit kaybetmeden dönüşüm sürecini başlatın. Afetle karşılaşmadan, deprem kapımızı çalmadan önce siz tedbirinizi alın. Mülk sahiplerinin desteğiyle şehirlerimizi afetlere karşı daha dirençli hale getireceğimize inanıyorum."

"DEPREM İLLERİNİ YENİDEN DOLAŞACAĞIM"



Açılışını yaptıkları millet bahçelerinin tüm şehirlere, millete hayırlı olmasını dileyen, emeği geçenleri tebrik eden Erdoğan, Adıyaman'a 14 ve 28 Mayıs'ta şahsına ve Cumhur İttifakı'na gösterdiği büyük teveccüh için şükranlarını sundu.

En yakın zamanda deprem illerini yeniden dolaşacağını belirten Erdoğan, diğer illerdeki vatandaşlara da destekleri için teşekkür etti.

Erdoğan, 6 Şubat depremlerinde hayatlarını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyerek, "Rabb'im, ülkemizi her türlü afetten korusun diye dua ediyorum." dedi.

Bugün 9 ayrı şehrimizde toplam 1 milyon 466 bin metrekare büyüklüğe sahip 9 millet bahçemizin açılışını yaptık.



Şehirlerimizin güzelliğine güzellik katacak millet bahçelerimiz ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. pic.twitter.com/bNgzr6K05P — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 8, 2023

AÇILIŞ, KURDELE KESİMİYLE GERÇEKLEŞTİ



Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından millet bahçelerinin açılışını canlı bağlantıyla gerçekleştirdi.

Adıyaman'daki millet bahçesinde bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, buradaki açılışın, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde kurulan kabinenin ilk açılışını olduğunu, bunu özellikle deprem bölgelerinden Adıyaman'da yaptıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından millet bahçelerinin açılış kurdelesi kesildi.