Başkan Erdoğan: Kara gün dostu olarak Lübnan'ın yanında durmaya devam edeceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Dün olduğu gibi bugün ve yarın da kara gün dostu olarak Lübnan'ın yanında durmaya devam edeceğiz." dedi.

Başkan Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

"(Lübnan Başbakanı Mikati'ye) Firmalarımızın, Beyrut Limanı'nın yeniden inşası dahil, önemli altyapı projelerini üstlenmeye hazır olduğunu ifade ettim."