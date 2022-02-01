01 Şubat 2022 Salı 20:12:00 - Güncelleme:01 Şubat 2022 Salı 20:12:00
Başkan Erdoğan: Kara gün dostu olarak Lübnan'ın yanında durmaya devam edeceğiz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Dün olduğu gibi bugün ve yarın da kara gün dostu olarak Lübnan'ın yanında durmaya devam edeceğiz." dedi.
Başkan Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:
"(Lübnan Başbakanı Mikati'ye) Firmalarımızın, Beyrut Limanı'nın yeniden inşası dahil, önemli altyapı projelerini üstlenmeye hazır olduğunu ifade ettim."
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