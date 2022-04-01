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01 Nisan 2022 Cuma 19:14:00 - Güncelleme:01 Nisan 2022 Cuma 19:16:00

Başkan Erdoğan, Herzog ile görüştü

Kaynak: TRT Haber

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile telefonda görüştü. Görüşmede Erdoğan, ikili ilişkilerde yakalanan ivmenin sürdürülmesini arzu ettiklerini söyledi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Herzog ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

"İKİLİ İLİŞKİLERDE YAKALANAN İVMENİN SÜRDÜRÜLMESİNİ ARZU EDİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türkiye'ye yaptığı ziyaretle ikili ilişkilerde yakalanan ivmenin sürdürülmesini arzu ettiklerini belirterek, özellikle enerji alanında tesis edilecek sinerjinin müşterek menfaat olduğunu dile getirdi.

İsrail'in farklı şehirlerinde son günlerde yaşanan menfur terör saldırılarını kınayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatını kaybedenler için taziye, yaralananlar için şifa diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail ve Filistin tarafından yapılan sağduyulu beyanları tansiyonun düşürülmesi bakımından çok kıymetli bulduğunu dile getirdi.

MESCİD-İ AKSA'NIN İBADETE AÇIK TUTULMASI DA GÖRÜŞÜLDÜ

Filistinlilerin Ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya veya İsrail'e girmelerinin engellenmemesinin önemini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan ayının son 10 günü Mescid-i Aksa'nın 24 saat ibadete açık tutulması ve gayrimüslimlerin ziyaretlerine kapatılması konusunda İsrail makamlarının gösterdiği hassasiyeti sürdürmelerini beklediğini yineledi.

Ramazan ayının ve Hamursuz Bayramının sükûnet ve barış içinde geçmesini temenni eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un ve tüm Musevilerin Hamursuz Bayramını kutladı.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog da Ramazan ayı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini iletti.

Etiketler : İletişim Başkanlığı başkan erdoğan Herzog
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