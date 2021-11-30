"Göreceksiniz enflasyon seçim öncesi düşecek"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, düşük faiz ve yatırım, üretim, istihdam ve ihracatla büyüme politikasını TV'lerden kendisinin ve bakanların millete daha fazla anlatacaklarını belirterek, "Bundan vazgeçmeyeceğim. Bu işi başaracağız. Göreceksiniz enflasyon inşallah seçim öncesi nerelere düşecek. Başta kamu bankaları olmak üzere biz yatırım yapacak olanlara gerekli destekleri vermeye hazırız" dedi.

Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov'un daveti üzerine bu ülkeye ziyareti ve katıldığı Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 15. Liderler Zirvesi'nin ardından Türkiye'ye dönüşünde kendisini izleyen gazetecilerin sorularını cevapladı.

■ Hacı Yakışıklı: Türk Devletleri Teşkilatı'nın dünyada oluşturduğu yankı nedir?

"Kan bağı ve tarihi, kültürel bağları bulunan kadim Türk milletinin bu adımları atmış olması, aramızdaki bağların çok daha güçlenmesine vesile oluyor. Böylece dünyada çok farklı bir oluşumu gerçekleştirmeye doğru gidiyoruz. 2013 senesinde 21'inci yüzyıl Türkiye'nin yüzyılı olacak demiştim. Bu aynı zamanda tabi dünyada Türklerin böyle bir yüzyılı inşa edeceklerinin bir ifadesiydi. Bunu yakalamış vaziyetteyiz."

■ Sevil Nuriyeva: Özellikle Rusya'dan bunu tehdit olarak algılayanlar oldu.

"Tabi dışarıda bundan rahatsız olanlar olmadı değil, olmuştur. Rusya rahatsız oldu diyemem. Çünkü cuma günü İlham Aliyev kardeşimizin de Rusya'da Paşinyan'la birlikte Sayın Putin'in riyasetinde bir toplantısı oldu. Bu toplantı vesilesiyle de şu anda Aras Nehri boyunca demiryolu, karayolu yapımı konusu da çözüldü. Otoban, Azerbaycan'ın Iğdır ile buluşmasının da gayet başarılı bir adımı atılmış olacak."

■ Yusuf Erim: Ukrayna-Rusya gerilimine Türkiye'nin bakış açısı nedir?

"Burada bizim tavrımız belli. Biz özellikle başta Kırım Türkleri ile alakalı yaklaşım olmak kaydıyla, bölgede bir barışın egemen olmasından yanayız. Dost Rusya'yla ve özellikle Sayın Putin'le bu tür konuları bu şekilde müteaddit defalar görüştük, görüşüyoruz. Temennimiz odur ki bu bölge savaşın değil barışın egemen olduğu bir bölge olsun. Bununla ilgili arabuluculuk olur, Ukrayna ile Sayın Putin'le görüşerek çözümde payımızın olmasını isteriz."

■ Betül Soysal Bozdoğan: Üretim, istihdam ve ihracatı güçlendirmeye, faizi düşürmeye yönelik yeni bir ekonomi modelini hayata geçirdiniz. Yeni modelin artıları yakın vadede ortaya çıkar mı? Dar gelirleri rahatlatacak yeni adımlar olacak mı?

"Büyüme yolculuğumuzda yatırım, üretim, istihdam, ihracat hep önceliğimiz oldu. Felaket tellallarına, mandacı iktisatçılara, ekonomik tetikçilere aldırış etmeden hedeflerimize yürümeyi sürdüreceğiz. Bu ülke bizden önceki yıllarda dünya ortalamalarının çok üstünde oranlarla borçlanmak zorunda bırakıldı. Bu bağımlılık demekti. Ekonomik olarak bağımlı bir ülke kendi politikalarını elbette hayata geçiremez. Belirlenmiş çizginin dışına çıkmaya çalıştığınız zaman karşılaşacağınız şey şantajdır. Buna karşı koyacak dirayetiniz yoksa istikrarsızlığa mahkum edilirsiniz. İşte biz ülkemizi bu durumdan kalıcı olarak kurtarmak için son 19 yılda sergilediğimiz güçlü siyasi irade ve özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sayesinde bu mücadeleyi gösterebilecek dirayete, imkana kavuştuk.

Son günlerde kur üzerinde iktisadi temelleri bulunmayan hareketler nedeniyle yaşanan fiyat artışlarının oluşturduğu sorunları da milletimizin lehine yatırım, istihdam ve üretimle çözeceğiz. Büyüyeceğiz, büyüdükçe milletimiz kazanacak. Geçmişte Türkiye'de gecelik faizlerin 7.500'lere vardığını gördük. O dönemde iktidarda CHP vardı; faturasını bu millet ödedi. CHP'nin Sözcüsü de o dönemin faillerindendir. Bay Kemal faizi 1'e indirin, biz sizi destekleyeceğiz dedi. Bir insan akşam sabah bu şekilde bir değişiklik gösteremez. Şimdi de faiz indirimine tepki göstereceksin! Tayyip Erdoğan'ın böyle zikzakları yok. Tayyip Erdoğan, zaten en başından beri bu faiz inecek diyor. Asla bu konudan taviz vermem. Bu işi başaracağız. Göreceksiniz enflasyon inşallah seçim öncesi nerelere düşecek. Faiz lobileri kuduruyor. Ben ne dedim TÜSİAD'a? Hadi buyurun, para sizde, finans sektörü sizde. Niye yatırım yapmıyorsunuz? Biz sizden bir şey istiyoruz; yatırım, istihdam, üretim, ihracat, büyüme... Başta kamu bankaları olmak üzere biz yatırım yapacak olanlara gerekli destekleri vermeye hazırız. Büyümede de biz şu anda gayet iyi bir konumdayız ve bu böyle gidecek. Bu işi de başaracağız."

Daha fazla bilgi ihtiyacı olduğunu söylüyorlar, bu ekonomik argümanı halka aktaracak mısınız?

"İnşallah, 15'er gün arayla bazı televizyon gruplarında ortak yayınlara bizzat çıkacağım. Bazı arkadaşlarımı ayrıca çıkaracağım. Mesela ihracatta hiçbir dönemde olmayan bir sıçramayı yaptık. Çıkacak Ticaret Bakanım nereden nereye geldiğimizi anlatacak. Aynı şekilde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanım çıkacak, enerjide neredeydik, nerelere geldik gösterecek. Düşünün, enerjide bırakın gemiyi bir sandal yoktu. Şimdi sismik araştırma gemilerimiz var. Üç tane sondaj gemimiz vardı, şimdi dördüncüyü ilave ettik."

Banu El: Vatandaş asgari ücretin ne olacağı konusunda merak içinde. Açıklamalar beklentiyi yükseltti.

"Görüşmelerin akışına göre inşallah biz de kararımızı hayırlısıyla vereceğiz. Asgari ücret arttı diye işçi çıkarma gibi bir durumla karşılaşacağımızı da zannetmiyorum. Biz alt gelir grupları başta olmak üzere milletimizin bütün kesimlerinin hayat şartlarını iyileştirmek için mücadele ediyoruz. Kimsenin mağdur olmasına müsaade etmeyiz."

■ Zafer Şahin: Karaborsacılığın ve stokçuluğun yaygınlaştığına dair çokça şikayet var. Bu konuda bir ek tedbir yapılabilir mi?

"Bu konuyla ilgili başta Ticaret Bakanlığımız gerekli tedbirleri alıyor, adımları atıyor. Stokçuluk kesinlikle yasaktır. Örneğin şekerle ilgili yapılan açıklamaların ardından Tarım ve Orman Bakanlığımız depolarda ne kadar şeker olduğunu göstermek suretiyle herhangi bir sıkıntının olmadığını çok açık net ortaya koydular. Sanayide bazı yedek parçaları vesaire piyasadan çeken veya üretimi engelleyen ahlaksızlar, edepsizler var. İlgili Bakanlıklarımızla bütün bunların üzerine gitme kararlılığımız var. Arkadaşlara şunu da söyledim; eğer cezai müeyyideleri düşükse, arttırın. Stokçuluk dinimizde de yasaktır."

■ Ümmü Gülsüm Durmuş: Z kuşağına ne mesaj vermek istersiniz?

"Bizim Teknofest kuşağına ihtiyacımız var. Teknofest kuşağı zekalarıyla, teknolojik ve bilimsel çalışmalarıyla şu anda çok ciddi bir yarış içerisinde ve maşallah her tarafı duman ediyorlar. Teknofest'i özellikle devam ettireceğiz. Biz seçilme yaşını 30'dan 25'e, sonra 18'e indirdik. Gençleri düşünen, gençlerle yatıp gençlerle kalkan parti AK Parti'dir."

■ Deniz Tüysüz: BAE ile yeni bir döneme girildi diyebilir miyiz?

"(Veliaht Prens) Muhammed Bin Zayed'le 2011'de bir görüşmemiz olmuştu. Sonra bazı değişik dönemler yaşadık. Ama tamamen ipleri koparmadık. İstihbarat teşkilatları görüşmelerine devam etti, ticari ilişkilerimiz devam etti. Arzu edilmeyen gelişmeler olmasına rağmen sonunda iş iyi bir noktaya geldi. Türkiye'de yatırım için hazır olduklarını söylediler. Daha sonra da Muhammed Bin Zayed kendisi özellikle ziyaret etmeyi arzu ettiğini söyledi ve bu ziyareti de bu şekilde gerçekleştirdik. Hakikaten adeta bir aile hassasiyeti içerisinde bir ziyaret oldu. Anlaşmalar inanıyorum ki Türkiye ile BAE arasında yeni bir dönemin başlamasına ve bunu kalıcı kılmaya vesile olan bir adım oldu. Nasip olursa şubat ayı içerisinde benim iade-i ziyaretim olacak. 10 milyar dolarlık bir yatırım planı sundular. Bu konuda da güzel gelişmeler olacak. Tabi Bay Kemal saçma sapan şeyler konuşup duruyor."

■ Mahmut Övür: İsrail ve Mısır'a büyükelçileri atayacak mısınız?

"Kararımızı verdiğimiz zaman tabi ki büyükelçileri de belli bir takvim içinde atama durumunda olacağız. BAE ile aramızda nasıl bir adım atıldıysa, diğerleriyle de buna benzer adımları atacağız."

■ Ömer Özkök: Kemal Kılıçdaroğlu, sizin ve sizi destekleyenlerin gayri milli olduğu yönünde bir açıklama yaptı. Düşünceleriniz nedir?

"Bay Kemal helalleşmeden bahsediyor. Bir sorun bakalım helal nedir, haram nedir? Helalleşmek isteyen, helalleşmek istediklerine gayri milli diye hitap eder mi? Gayri milli diye hitap ettiğin kişiye oy verenler yüzde 52... Önce benim sana hakkımı helal etmem lazım. Bu şekilde saygısızlık yapan, bizden asla helallik beklemesin."

■ Ünal Kaya: Kılıçdaroğlu, 'Erken seçim için elimden gelen her şeyi yapacağım' dedi. Neler söylersiniz?

"Elinden gelen her şey neymiş? Şu anda AK Parti Genel Başkanı olarak ben, MHP Genel Başkanı olarak Sayın Bahçeli, BBP Genel Başkanı Sayın Destici, 'seçimin tarihi Haziran 2023' dedik. Bu değişmeyecek. Kulağı var duymuyor, gözleri var görmüyor! Sizin gücünüz bir erken seçim kararı almaya yeter mi, yetmez! Boş teneke çalıyorlar."

■ Taceddin Kutay: İyi Parti'nin Suriyelilere karşı bir pozisyonları var ama Akşener, Almanya'da yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'de tedavilerine de karşı çıktı. İlk defa vatandaşlarımız yabancı gibi hedef alındı. Bu siyasal kültürümüzde olmayan bir şey. Siyasal kültürümüz mü dönüşüyor?

"Bunlarda nedense mültecilere karşı, ülkemize gelen göçmenlere karşı böyle bir düşmanlık var. Biz ise böyle bir düşmanlığı, merhametsizliği yapamayız. Biz Suriye'nin kuzeyinde tek katlı briket evler yapıyoruz. Şimdi bazı ülkeler diyorlar ki 'bize proje sunun, 2-3 katlı konutlar yapalım; Türkiye'ye gelmiş mültecilerin topraklarına dönmesini sağlayalım. Şimdi çalışıyoruz, İçişleri Bakanlığımız takip ediyor."

■ Meryem İlayda Atlas: Metroya bile bıçakla girebilenlere karşı, örneğin daha önce şiddete karışmış bireyleri HES kodu benzeri bir sistemle bazı kamusal alanlardan uzak tutmak mümkün olabilir mi?

"Bu söylediğiniz İçişleri Bakanlığımızın gündeminde. Her türlü tedbiri alacağız. Yoğun bir şekilde bunların üzerine gideceğiz. Giriş kontrollerini ya da içeride polisiye tedbirleri artırmak noktasında gerekli adımlar atılıyor, atılacak."