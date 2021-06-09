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09 Haziran 2021 Çarşamba 18:34:00 - Güncelleme:09 Haziran 2021 Çarşamba 18:34:00

Başkan Erdoğan: FETÖ'nün kanlı, karanlık ve çirkin yüzünü bir kez daha gördük

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Başkan Erdoğan, "Son dönemde yaşanan hadiseler FETÖ'nün kanlı, karanlık ve çirkin yüzünü bir kez daha gözler önüne sermiştir. İnşallah omuz omuza vererek bu tehdidin üstesinden beraberce geleceğiz." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Kırgızistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ortak basın toplantısı düzenledi.

Başkan Erdoğan, "Son dönemde yaşanan hadiseler FETÖ'nün kanlı, karanlık ve çirkin yüzünü bir kez daha gözler önüne sermiştir. İnşallah omuz omuza vererek bu tehdidin üstesinden beraberce geleceğiz." dedi.

Etiketler : başkan erdoğan fetö karanlık Sadır Caparov
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