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24 Kasım 2020 Salı 23:14:00 - Güncelleme:24 Kasım 2020 Salı 23:14:00

Başkan Erdoğan, Çad Cumhurbaşkanı Itno ile görüştü

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Başkan Erdoğan, Çad Cumhurbaşkanı Idriss Deby Itno ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çad Cumhurbaşkanı Idriss Deby Itno ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Çad ilişkilerini geliştirecek hususlar ele alındı.

Başkan Erdoğan, görüşmede, Çad ile iş birliğini her alanda derinleştirmeyi arzu ettiklerini, ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem atfettiklerini belirtti.

Görüşmede, yaklaşmakta olan İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreterliği seçimlerine ilişkin de görüş alışverişinde bulunuldu.

Etiketler : başkan erdoğan çad iris deby görüşme
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