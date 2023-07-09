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09 Temmuz 2023 Pazar 20:41:00 - Güncelleme:09 Temmuz 2023 Pazar 20:41:00

Başkan Erdoğan, Biden ile görüştü... İsveç'in NATO üyeliği ve F-16 konusu ele alındı

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Ukrayna'nın NATO'daki konumu, İsveç'in NATO üyeliği, F-16'ların teslimi ve Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) tam üyelik süreci ele alındı.

İletişim Başkanlığı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın telefonla görüştüğünü açıkladı.

Erdoğan ile Biden'ın görüşmesinde Ukrayna'nın NATO'daki konumu, İsveç'in NATO üyeliği, F-16'ların teslimi, Türkiye'nin AB'ye tam üyelik süreci ele alındı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Ukrayna'nın NATO'daki konumu, İsveç'in NATO üyeliği, F-16'ların teslimi ve Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) tam üyelik süreci ele alındı.

Liderler Vilnius'ta yüz yüze görüşme ve Türkiye-ABD ikili ilişkileri ile bölgesel konuları ayrıntılı şekilde ele alma hususlarında mutabık kaldı.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'in terörle mücadele mevzuatında değişiklikler yaparak doğru yönde bazı adımlar attığını ancak terör örgütü PKK/PYD/YPG yanlılarının serbestçe terörü öven gösteriler yapmaya devam etmesinin atılan adımları boşa çıkardığını belirtti."

Etiketler : spot haber telefon görüşmesi Recep Tayyip Erdoğan - Joe Biden Ukrayna'nın NATO'daki konumu İsveç'in NATO üyeliği F-16 teslimi Türkiye'nin AB tam üyelik süreci
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