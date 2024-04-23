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23 Nisan 2024 Salı 14:11:00 - Güncelleme:23 Nisan 2024 Salı 14:11:00

Başkan Erdoğan, AYM Başkanı Özkaya'yı kabul etti

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Başkan Erdoğan, AYM Başkanı Kadir Özkaya'yı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AYM Başkanı Kadir Özkaya'yı kabul etti.

Etiketler : recep tayyip erdoğan aym kadir özkaya
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