23 Nisan 2024 Salı 14:11:00 - Güncelleme:23 Nisan 2024 Salı 14:11:00
Başkan Erdoğan, AYM Başkanı Özkaya'yı kabul etti
Başkan Erdoğan, AYM Başkanı Kadir Özkaya'yı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AYM Başkanı Kadir Özkaya'yı kabul etti.
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