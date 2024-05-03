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Gazze'ye yardım yaparken dahi öldürdüler! Çok sayıda şehit ve yaralı var
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03 Mayıs 2024 Cuma 21:59:00 - Güncelleme:03 Mayıs 2024 Cuma 21:59:00

Gazze'ye yardım yaparken dahi öldürdüler! Çok sayıda şehit ve yaralı var

Kaynak: AA

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İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'nin kuzeyine havadan indirilen insani yardım kutularını taşıyan paraşütlerin açılmaması ve bölgede bekleyen Filistinlilerin üzerine düşmesi sonucu çok sayıda ölen ve yaralanan olduğu bildirildi.

Gazze'deki Sivil Savunma Birimi Sözcüsü Mahmud Basal, yayımladığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyine yardım taşıyan uçakların havadan indirdiği insani yardım kutularını taşıyan paraşütlerin açılmadığını belirtti.

Basal, kutuların bölgede yardım bekleyen bir grup Filistinlinin üzerine düşmesi sonucu çok sayıda kişinin öldüğünü ve yaralandığını kaydetti.

Sözcü Basal, ölü ve yaralı sayısı ile yardım bırakan uçakların hangi ülkeye ait olduğuna dair herhangi bir bilgi vermedi.

Gazze Şeridi'nde 8 Mart'ta yaşanan benzer bir kazada uçakların havadan indirdiği insani yardım kutularını taşıyan paraşütlerin açılmaması ve bölgede yardım bekleyenlerin üzerine düşmesi sonucu 5 Filistinli hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

Etiketler : gazze yardım can kaybı filistin ölü
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