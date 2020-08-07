07 Ağustos 2020 Cuma 13:56:00 - Güncelleme:07 Ağustos 2020 Cuma 14:26:00
Başkan Erdoğan: Kardeş Lübnan'ı yalnız bırakmayacağız
Başkan Erdoğan, cuma namazını Ayasofya'da kılıyor. Erdoğan'ın cuma namazının ardından ekonomi ve dış politika mesajları vermesi bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını ikinci kez Ayasofya'da kılacak.
Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk namaz 24 Temmuz Cuma günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla kılınmıştı.
AÇIKLAMA YAPMASI BEKLENİYOR
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