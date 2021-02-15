Başkan Erdoğan: Artık ne Kandil ne Sincar ne de Suriye güvenli

Başkan Erdoğan: Artık ne Kandil ne Sincar ne de Suriye güvenli

AK Parti Rize 7. Olağan İl Kongresi'ne katılan Başkan Erdoğan, buradan Aksaray, Eskişehir ve Konya il kongrelerine canlı bağlantı gerçekleştirdi. Teröristlere destek çıkan ABD'yi sert şekilde eleştiren başkan Erdoğan, "Eğer biz sizinle NATO'da berabersek bize samimi davranacaksınız, teröristlerin yanında yer almayacaksınız, eğer yer alacaksanız bizim yanımızda yer alacaksınız. Artık hiçbir ülke Türkiye'nin Irak ve Suriye harekatlarını sorgulayamaz" dedi.



Konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Bugün sizlerle ve milletimizle ülkemizin son 40 yılına damgasını vuran terör meselesiyle ilgili geçmişten bugüne gelen ve geleceğe de uzanan bir perspektifte hasbihal etmek istiyorum. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kartal-2 Harekatı'nda şehit olan 3 askerimiz ile, teröristler tarafından alçakça katledilen, şehit edilen 13 kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu kardeşlerimizi nasıl bu terörist alçakların elinden kurtaracağız hep bunun hesabını yaptık. En son operasyonların yapıldığı gece artık bu operasyonları yapmak suretiyle kardeşlerimizi kurtaralım istedik. Gerek Savunma Bakanım, Genelkurmay Başkanım gerek MİT hep birlikte çalışmalar neticesinde adım atıldı ve ilk etapta bütün inlerine gireceğiz demiştik ya, 42 terörist bu esnada geberdi. Bu süre esnasında esirleri bunlar mağarada iyice köşe noktaya sıkıştırarak en sonunda bunlardan bir tanesi ki, şimdi Meclis'te bununla ilgili soruşturma önergesi vererek, detaylarını Meclis'te de gündeme getirecekler Savunma Bakanım, grup başkanımız Naci Bey ile de bunu konuştuk. Bunların parlamentodaki temsilcilerinde de yalan bol. Savunma Bakanım, İçişleri Bakanım, Genelkurmay Başkanım detaylarını anlatacaklar.

"ABD'NİN AÇIKLAMASI EVLERE ŞENLİK"

Batı bundan anlar mı? İsterse anlasın, isterse anlamasın. ABD'nin açıklaması evlere şenlik. Hani siz PKK'nın yanında değildiniz? Hani siz PYD'nin yanında değildiniz? Bal gibi de yanındasınız ve arkasındasınız.

"BOMBA VAR SİLAH VAR AMA ÇAKI YOK"

Son harekatımızda bu gerçeği bir kez daha gördük. Askerimzin karşısında duramayan terör örgütü alçaklıkta sınır tanımıyor. Üstadımızın tabiriyle bunlar alçak değil çukur. En sonunda alçaklar bu kardeşlerimizi buradan kaçış olmadığını anlayınca sözde lider durumda olanı... Şu anda Malatya'ad bütün tetkikler yapılıyor. Aileleri gelip görsün istedik. Bu masumların kanı Irak ve Suriye'de sempati destekleyen herkesin eline bulaşmıştır. Parlamentodaki uzantıları ellerinde çakı bile yoktu diyor. Bomba var silah var ama çakı yok.

"SOSYAL MEDYA MECRALARI DA SORUMLU"

Bu Ankara'dan İstanbul'a yürümeye benzemez bu gerçekleri iyi öğreneceksin. Bunun bedelini bu millet size ödetecek. Bu sözüm demokrasi, hak, özgürlük kılıfı altında ülkemizdeki terör örgütleri ve uzantıları ile bağlantılı olanlaradır. Terör örgütlerinin propaganda aygıtlarına dönüşen sosyal medya mecraları, hepiniz 13 silahsız masum insanın alçakça infazından sorumlusunuz.

"BIDEN BUNLARI İYİ TANI"

Bölücü terör örgütü 1984'ten bu yana 30 bin sivil insanımızı katletti. Bunlar içinde anne karnındaki çocuktan kadından yaşlıya işçiden öğretmene çobandan imama her kesimden insanımız vardır. Dünyaya diyoruz ki gelin bu alçakların gerçek yüzünü iyi tanıyın. Sayın Biden sen de bunları iyi tanı. Ama bunları tanırken FETÖ'yü de unutma."

"AİLELERİNİZ SİZLERİ BEKLİYOR"

Terör örgütü PKK'nın sivil katliamlarını kitaplaştıracak olursak Batılıların o anlı şanlı ansiklopedilerinin hacimlerini geride bırakır. Bir gece ansızın teröristlerin tepesine binecek güce ve kararlılığa sahibiz.

Terör örgütü tarafından kandırılmış gençlere sesleniyorum, gelin bu kiralık katiller ordusundan kurtulun. Anneleriniz babalarınız sizi Diyarbakır'daki çadırda bekliyor. Vakit daralıyor, geç kalmadan kendinizi bu kirli yapıdan kurtarın. Gara'da yaşanan bu katliamdan sonra artık hiçbir ülke, kuruluş, yapı ve kişi, Türkiye'nin Irak ve Suriye harekatlarını sorgulayamaz. Bu katliamı yapanlar kör bir şekilde kendilerine destek verenlerden güç alıyor.

"HERKESİN ÖNÜNDE İKİ YOL VAR"

Bundan sonra herkesin önünde iki yol var. Ya Türkiye ile birlikte hareket edip teröre karşı amasız, fakatsız, lakinsiz tavır alacaklar ya da bu eli kanlı terör örgütünün her cinayetinin ortağı olarak önce vicdanlarda, ardından uluslararası platformlarda hesap verecekler."

"GÜVENDİĞİNİZ DAĞLARA KAR YAĞDI KAR"

Son terörist etkisiz hale gelene kadar mücadelemiz sürecek. Suriye'nin kuzeyindeki terör koridorunu paramparça ettik, darmadağın ettik. Teröristler için artık hiçbir yer güvenli değildir. Güvendikleri dağlara kar yağdı kar. Bir gece ansızın teröristlerin tepesine binebilecek kararlılığa ve güce sahibiz. Teröristler güvendikleri dağlara kar yağdığını bilmelidir. Yakında terör örgütünün tutunabilecek tek bir dalı kalmayacak. Terör örgütünü bitirme noktasında Irak Bölgesel Yönetimi ile mutabıkız. Buradan PKK'nın içindeki kandırılmış gençlere sesleniyorum, gelin bu kiralık katiller ordusundan kurtulun. Anneleriniz, babalarınız, kardeşleriniz, sizi Diyarbakır'daki çadırda bekliyor. Gelin. Samimi pişmanlıkla gelen her vatandaşına Türkiye Cumhuriyeti şefkatle davranmaktadır. Vakit daralıyor, kendinizi bu kirli yapıdan kurtarın. Gara'daki katliamdan sonra Türkiye'nin Irak'taki harekatlarını hiçbir kuruluş, ülke ve yapı eleştiremez, karşı duramaz.