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17 Ocak 2022 Pazartesi 00:32:00 - Güncelleme:17 Ocak 2022 Pazartesi 00:32:00

Başkan Erdoğan Arnavutluk'a gidecek

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın davetlisi olarak bugün Arnavutluk'u ziyaret edecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu yılın ilk yurt dışı ziyaretini Arnavutluk'a yapacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamındaki görüşmelerde, stratejik ortaklık seviyesindeki Türkiye-Arnavutluk ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulacak.

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Arnavutluk'ta 2019'da meydana gelen deprem felaketinde evlerini kaybeden aileler için Türkiye tarafından Laç şehrinde inşa edilen konutların teslim töreni de ziyaret vesilesiyle yapılacak.

Başkan Erdoğan ayrıca, Tiran'da TİKA tarafından restore edilen Ethem Bey Camii'nin açılışını gerçekleştirecek, Arnavutluk Meclisi'ne hitap edecek.

Bu arada, ziyaret öncesi Tiran caddeleri Türk ve Arnavutluk bayraklarıyla donatıldı.

Etiketler : başkan erdoğan arnavutluk türkiye osmanlı yadigarı
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