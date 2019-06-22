Barzani'yle pençe görüşmesi

Başkan Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi, Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti. 10 Haziran'da yemin ederek IKBY Başkanı seçilen Neçirvan Barzani, ilk yurtdışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirmiş oldu. 2017 yılının Eylül ayında gerçekleştirilen tartışmalı bağımsızlık referandumunun ardından eski IKBY Başkanı Mesut Barzani görevinden ayrılmak zorunda kalmış, bir yıldan uzun süren boşluğun ardından mayıs ayında, IKBY Meclisi'nde düzenlenen olağan oturumda 68 oy alan Neçirvan Barzani yeni IKBY Başkanı seçilmişti.



ÖNEMLİ KONULAR ELE ALINDI



Neçirvan Barzani, ikin gün önce Bağdat merkezi yönetimi yöneticileriyle ilişkilerin normalleştirilmesi için bir dizi görüşmeler gerçekleştirmişti. Barzani'nin yemin törenine katılan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Barzani'yi Türkiye'ye davet etmişti. Barzani ilk yurtdışı gezisini Türkiye'ye gerçekleştirirken, görüşmede ilişkilerin yeniden düzenlenmesi, terör örgütü PKK'nın bölgedeki faaliyetleri, petrol ihracatı ve Suriye'deki Kürtlerin durumunun değerlendirildiği ifade edildi.



RANDEVU TALEBİNDE BULUNDU

Başkan Erdoğan, önceki gece sosyal medya ve televizyon ortak yayını sırasında Neçirvan Barzani'nin yapacağı ziyareti paylaşmıştı. Erdoğan, “Neçirvan uzun zamandır gelmedi. Başkanlık görevine geldikten sonra bizden bir randevu talebi olmuştu, ona bir randevu verdik” demişti.



İŞ İNSANLARIYLA BULUŞTU

Dolmabahçe'deki kabulden önce cuma namazını Büyük Çamlıca Camii'nde kılan Başkan Erdoğan'a, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya eşlik etti. Erdoğan, dün akşam da Haliç Kongre Merkezi'nde iş insanlarıyla yemekli toplantıda bir araya geldi.