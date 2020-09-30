30 Eylül 2020 Çarşamba 10:45:00 - Güncelleme:30 Eylül 2020 Çarşamba 10:45:00
Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA
ABONE OL
Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Barış Pınarı bölgesinde komandolar tarafından 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük sızma ve saldırı girişimlerinin önlendiği belirtildi.
Açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." bilgisi paylaşıldı.
- İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi! Şehir içi toplu ulaşımda HES kodu kararı
- TBMM'de ziyaretçi yasağı uzatıldı
- Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş Ermenistan açıklaması: Huzurun düşmanı olarak hareket etmektedir
- Diyarbakır merkezli 3 ilde terör operasyonu: 14 kişi gözaltına alındı
- Türkiye'den net mesaj: Azerbaycan'ın bir isteği olursa gereğini yaparız
- Başkan Erdoğan talimat verdi! Komşunun 2 sahil güvenlik botunun bakım ve onarımı Türkiye'de yapıldı