Balıkesir'de peş peşe iki deprem!
Son dakika haberine göre Balıkesir'de deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasatahnesi depremin büyüklüğünü 3.7 olarak duyurdu. Öte yandan dakikalar sonra aynı yerde 3.3 büyüklüğünde deprem oldu.
Kandilli Rasathanesi Balıkesir Karesi'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu
Depremin derinliği 5.6 km olarak açıklanırken saati 06.36 olarak belirtildi.
AFAD da depremin büyüklüğünü 3.7 olarak açıkladı.
BİR DEPREM DAHA
06.36'da meydana gelen depremden dakikalar sonra Balıkesir 3.3 büyüklüğünde bir artçıyla sallandı.
Depremin saat, 06.45 olarak açıklanırken derinliği 5.3 km olarak kaydedildi.
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