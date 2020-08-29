  • BIST
    1100.55
  • Dolar
    7,3345
  • Euro
    8,7048
  • Altın
    463,3140
İstanbul
21 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Alman profesörden Türkiye'ye Doğu Akdeniz desteği: O kadar basit değil
ABD Genelkurmay Başkanı: Seçim süreciyle ilgimiz yok
Karikatürist Haccac'ı serbest bırakın!
Bodrum'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Libya İçişleri Bakanı görevden alındı
Türk oyun sektörü 2,4 milyar dolar yatırım aldı
Balıkesir'de peş peşe iki deprem!
ABD itiraz etti, Lübnan'daki barış gücü askeri sayısı azaltıldı
Kartal'da sevgili cinayeti! Önce sevgilisini öldürdü, sonra intihar etti!
Düzce'de saman yüklü TIR devrildi!
ABD'li aktör Chadwick Boseman hayatını kaybetti
Avustralya'da can kaybı 600'ü geçti
İshak Paşa Sarayı'nda unutulmaz defile!
Endonezya'da yangın
Muğla'da 65 yaş ve üstüne bazı kısıtlamalar getirildi
Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa 'tedbir amaçlı' görevden alındı
Alman Profesörden Türkiye'ye 'Doğu Akdeniz' desteği
Bakırköy'de huzur uygulaması gerçekleştirildi! Araçlar tek tek durduruldu
Atletizm Süper Lig final kademe yarışlarında ilk gün tamamlandı
Bakan Koca, virüs ile ilgili 6 il valisi ve sağlık müdürleriyle görüştü
ABD, Alaska açıklarında 3 Rus uçağını durdurdu
ABD, Irak'taki asker sayısını 3 bin 500'e düşürmeyi planlıyor
Macron'dan 'Lübnan' açıklaması: Bölgesel güçlerin çalkantılarına bırakırsak sivil savaş çıkar
Kıbrıs Rum kesimi, Yunanistan, Fransa ve İtalya'nın ortak deniz ve hava tatbikatı tamamlandı
29 Ağustos 2020 Cumartesi 07:29:00 - Güncelleme:29 Ağustos 2020 Cumartesi 07:30:00

Balıkesir'de peş peşe iki deprem!

ABONE OL

Son dakika haberine göre Balıkesir'de deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasatahnesi depremin büyüklüğünü 3.7 olarak duyurdu. Öte yandan dakikalar sonra aynı yerde 3.3 büyüklüğünde deprem oldu.

Kandilli Rasathanesi Balıkesir Karesi'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu

Depremin derinliği 5.6 km olarak açıklanırken saati 06.36 olarak belirtildi.

AFAD da depremin büyüklüğünü 3.7 olarak açıkladı.

BİR DEPREM DAHA

06.36'da meydana gelen depremden dakikalar sonra Balıkesir 3.3 büyüklüğünde bir artçıyla sallandı.

Depremin saat, 06.45 olarak açıklanırken derinliği 5.3 km olarak kaydedildi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER