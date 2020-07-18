Başkan Erdoğan: Türkiye'nin Otomobili dünyanın birçok yerinde ses getirdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yerli otomobil TOGG’un üretileceği TOGG Platform Tasarım ve Üretim Merkezi’nin inşaat başlama töreninde konuştu.

Başkan Erdoğan, "Ülkemizin büyümesinden, güçlenmesinden, öz güveninin artmasından rahatsızlık duyanlar, hemen yoğun bir karalama kampanyası başlattı. Yıllardır içeriden ve dışarıdan sabotajlara maruz kalmış bir hayalin gerçeğe dönüşmesi karşısında milyonlarca yürek yeniden heyecana kapıldı." diye konuştu.

Başkan Erdoğan,"Milletimizin her ferdi, ülkemizin gücünü ve üretim kapasitesini temsil eden bu projeyi sahiplendi." ifadesinde bulundu.

Başkan Erdoğan, "Bugün sadece yeni bir yatırıma başlamanın sevincini değil salgına rağmen devasa bir projeyi hayata geçirmenin haklı gururunu yaşıyoruz." dedi.

Başkan Erdoğan, "Daha tasarım aşamasında bu güzel eseri öldürmeye çalışanlara hep birlikte en güzel cevabı veriyoruz." açıklamasında bulundu.

Başkan Erdoğan, "Büyük, güçlü ve yenilikçi ülke vizyonumuzun sembollerinden bu eserin genç kuşaklara ilham aşılayacağına inanıyorum." diye konuştu.

Başkan Erdoğan, "Bugün inşaatına başlayacağımız sadece bir fabrika değildir. Burası insanların zihnindeki fabrika algısını kökten değiştirecek, içinde farklı tesislerin olduğu devasa bir üretim kompleksidir." ifadesinde bulundu.

Başkan Erdoğan, " "Başaramayız, üretemeyiz, üretsek de satamayız." diyen korku lobisi, Türkiye'yi dışa bağımlı kılmak için her seferinde harekete geçmiştir." dedi.

Başkan Erdoğan, "Türkiye'nin otomobilini tanıttığımızda bizi eleştiren gazetelerin hemen hepsi 60 yıl önce de kalemşörleriyle 'Devrim' arabalarına aynen bu şekilde saldırıyorlardı." açıklamasında bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

60 yıllık hayalimizi anlamlı bir buluşmayla gerçeğe dönüştürüyoruz. Tarihi bir adım attığımız böyle bir günde sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum.

Türkiye'nin otomobili sadece Türkiye'de değil dünyanın birçok yerinde ses getirdi. Ülkemizin büyüyüp güçlenmesinden rahatsızlık duyanlar yoğun bir karalama kampanyası başlattılar. Hayatlarında ülke ve millet hayrına bir çivi çakmamış olanlar koro halinde iftira üretme yarışına koyuldular.

60 yıl sonra bile olsa Türkiye'nin böyle bir hamleye girişmesi içimizdeki bazı çevrelerin adeta kabusu haline geldi. Tüm çabalarına rağmen projede bir kusur bulamadılar.

Yıllardır içeriden ve dışarıdan sabotajlara maruz kalmış bir hayalin gerçekleşmesi ile milyonlar yürek yeniden heyecana kapıldı. Corona virüs salgınına rağmen gece gündüz çalıştık. Tüm dünyanın yatırımlarını durduğu bu süreçte, sağlıktan ulaşama çevre ve enerjiye kadar her alanda projelerimize hız verdik.

Salgına rağmen devasa bir projeyi hayata geçirmenin haklı gururunu yaşıyoruz.

Tasarım aşamasında bu güzel eseri öldürmeye çalışanlara en güzel cevabı veriyoruz.

Milli otomobillerimizin tüm süreçlerini buradan idare edeceğiz. TOGG tarafından üretilecek her şey buradan yapılacak.

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