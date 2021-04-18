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18 Nisan 2021 Pazar 13:11:00 - Güncelleme:18 Nisan 2021 Pazar 13:11:00

Bakan Varank: İnsanlığa ve bilime hizmet etmek istiyorsanız gelin gönüllü olun

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank 24 TV'de yerli aşı çalışmalarını anlattı. Varank, "Tüm Türkiye'ye çağrıda bulunmak istiyorum. Eğer insanlığa ve bilime hizmet etmek istiyorsanız gelin bu çalışmalarda gönüllü olun diyorum." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank 24 TV'de yerli aşı çalışmalarını anlattı.

Bakan Varank'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

"30 Ocak'ta hocalarımız "bizi destekleyin, önümüzü bul" demişlerdi. Biz de söz verdik "Siz yeter ki yerli aşımızı yapalım, biz ilk gönüllüleri olacağız" demiştik. Verdiğimiz sözü tuttuk."

Herhangi bir yan etkisi yok. Şuan gayet iyiyim

Lütfen aşılama zamanınız geldiyse, aşınızı yapın. Ayrıca aşı geliştirme ve altyapımız güçlü. VLP aşısında dünyada en ileri seviyedeyiz

Etiketler : mustafa varank yerli aşı koronavirüs pandemi
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