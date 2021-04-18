Bakan Varank: İnsanlığa ve bilime hizmet etmek istiyorsanız gelin gönüllü olun

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank 24 TV'de yerli aşı çalışmalarını anlattı.



Bakan Varank'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

"30 Ocak'ta hocalarımız "bizi destekleyin, önümüzü bul" demişlerdi. Biz de söz verdik "Siz yeter ki yerli aşımızı yapalım, biz ilk gönüllüleri olacağız" demiştik. Verdiğimiz sözü tuttuk."

Herhangi bir yan etkisi yok. Şuan gayet iyiyim

Lütfen aşılama zamanınız geldiyse, aşınızı yapın. Ayrıca aşı geliştirme ve altyapımız güçlü. VLP aşısında dünyada en ileri seviyedeyiz