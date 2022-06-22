Bakan Soylu'dan çok sert tepki: Yangınla sosyal medya şeytanları devreye girdi

Bakan Soylu'dan yangın açıklaması: Sosyal medya şeytanları devreye girdi
Marmaris'te çıkan orman yangınlarıyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Yangın başladığından beri sosyal medya şeytanları devreye girdi.' dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili bölgede açıklamalarda bulundu.
Bakan Soylu, "Yangın başladığından beri sosyal medya şeytanları devreye girdi. Allah'tan korkmaz milletten utanmaz bir tayfa var." dedi.
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