Bakan Soylu'dan çok sert tepki: Yangınla sosyal medya şeytanları devreye girdi

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22 Haziran 2022 Çarşamba 12:00:00 - Güncelleme:22 Haziran 2022 Çarşamba 12:00:00

Bakan Soylu'dan yangın açıklaması: Sosyal medya şeytanları devreye girdi

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Marmaris'te çıkan orman yangınlarıyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Yangın başladığından beri sosyal medya şeytanları devreye girdi.' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili bölgede açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu, "Yangın başladığından beri sosyal medya şeytanları devreye girdi. Allah'tan korkmaz milletten utanmaz bir tayfa var." dedi.

Etiketler : Süleyman Soylu Yangın sosyal medya şeytanları
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