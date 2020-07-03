03 Temmuz 2020 Cuma 19:15:00 - Güncelleme:03 Temmuz 2020 Cuma 19:30:00
Bakan Soylu'dan havai fişek fabrikasındaki patlama ile ilgili önemli açıklama
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, havai fişek fabrikasındaki patlamanın ardından yapılan incelemeler ile ilgili son durumu paylaştı. Bakan Soylu: "7 kişilik bir kaybımız var, 4'ü vefat. 3'ünü de arama tarama çalışmalarına devam ediyoruz" açıklamasında bulundu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu; "Söndürme çalışmaları tamamen sona erdi. Yaklaşık 21 ayrı birim ve binadan 18'inin soğutma çalışması da sona erdi. Plan dahilinde yangın ve patlama ile karşı karşıya kalınan durumlar inceleniyor" dedi.
Ayrıntılar geliyor
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