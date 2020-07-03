Bakan Soylu: 7 kişilik bir kaybımız var

Bakan Soylu'dan havai fişek fabrikasındaki patlama ile ilgili önemli açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu; "Söndürme çalışmaları tamamen sona erdi. Yaklaşık 21 ayrı birim ve binadan 18'inin soğutma çalışması da sona erdi. Plan dahilinde yangın ve patlama ile karşı karşıya kalınan durumlar inceleniyor" dedi.

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