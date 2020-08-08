Bakan Soylu'dan deprem açıklaması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bitlis'teki depremde hasara yönelik ihbar olmadığını, taramalara devam edildiğini açıkladı.
Bitlis'in Hizan ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin Twitter'dan açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bitlis'in Hizan ilçesinde 4,6 büyüklüğünde gerçekleşen depremde valiliğimizden aldığımız bilgiler çerçevesinde hasara yönelik ihbar yok. Taramalara Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri ve jandarmamız tarafından devam ediliyor" ifadelerini kullandı.
Bitlis’in Hizan ilçesinde 4,6 büyüklüğünde gerçekleşen depremde valiliğimizden aldığımız bilgiler çerçevesinde hasara yönelik ihbar yok.
Taramalara AFAD ekipleri ve Jandarmamız tarafından devam ediliyor.
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