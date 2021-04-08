Bakan Soylu sert tepki gösterdi: Tedaviye ihtiyaç var

Bakan Soylu'dan Cumhuriyet gazetesine tepki: Bu habercilik hastalıklı, tedaviye ihtiyaç var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda Cumhuriyet gazetesine tepki gösterdi.



Soylu, "Cumhuriyet gazetesinin işyeri hekimi vardır muhakkak. Bu habercilik hastalıklı. Çünkü bu çocuklar hasta. Tedaviye ihtiyaç var. Gecikmeyin" ifadesini kullandı.