Bakan Soylu sert tepki gösterdi: Tedaviye ihtiyaç var

08 Nisan 2021 Perşembe 11:47:00 - Güncelleme:08 Nisan 2021 Perşembe 11:47:00
Bakan Soylu'dan Cumhuriyet gazetesine tepki: Bu habercilik hastalıklı, tedaviye ihtiyaç var
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhuriyet gazetesine yönelik olarak 'Bu habercilik hastalıklı. Çünkü bu çocuklar hasta. Tedaviye ihtiyaç var' dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda Cumhuriyet gazetesine tepki gösterdi.
Soylu, "Cumhuriyet gazetesinin işyeri hekimi vardır muhakkak. Bu habercilik hastalıklı. Çünkü bu çocuklar hasta. Tedaviye ihtiyaç var. Gecikmeyin" ifadesini kullandı.