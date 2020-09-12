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12 Eylül 2020 Cumartesi 18:43:00 - Güncelleme:12 Eylül 2020 Cumartesi 18:52:00

Bakan Soylu: 'Darbe olmasın' diye bugün cesur Türkiye var

Kaynak: DHA

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Çocuklar korkmasın, darbe olmasın diye bugün cesur Türkiye var" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından 12 Eylül 1980 darbesinin 40'ıncı yıl dönümü nedeniyle açıklama yaptı. Bakan Soylu, "12 Eylül 1980, ilkokulu yeni bitirmiştik. Çocuktuk, korkuyorduk, kaosa itmişlerdi. 'Acaba biter mi', 'okuyabilir miyiz?' Korkularımız üzerinden yönettiler hep. Çocuklar korkmasın, darbe olmasın diye bugün cesur Türkiye var. Şükür" ifadelerini kullandı

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