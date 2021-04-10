Bakan Soylu açıkladı: 462 terörist artık etkisiz

10 Nisan 2021 Cumartesi 17:45:00 - Güncelleme:10 Nisan 2021 Cumartesi 17:45:00
Bakan Soylu açıkladı! 15 Temmuz'dan bugüne kadar 462 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanı Soylu, 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar sözde üst düzey 462 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
İçişleri Bakanı Soylu, 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar sözde üst düzey 462 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
İçişleri Bakanı Soylu, 2021'de 40 terör eyleminin engellendiğini açıkladı.
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